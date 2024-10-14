担任轮值主席国期间，中方将秉持人类命运共同体理念，坚定引领各方弘扬“上海精神”，加强团结协作，推动上海合作组织不断发展壮大、继续走在时代前列

“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”，这是中国今年7月接任上海合作组织轮值主席国后提出的响亮口号。这个口号清晰表明，上海合作组织不当“清谈馆”，而是要做行动派。目前，中方已全面启动主席国工作，将在上海合作组织框架内举办100多项会议和活动，以实实在在的行动进一步深化上海合作组织各领域务实合作，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

上海合作组织是首个中国参与创建、以中国城市命名的国际组织。成立20多年来，上海合作组织始终以“上海精神”为指引，不断巩固政治互信，持续增进睦邻友好，共同守护地区安全，切实加强务实合作，为维护全球和地区的稳定与发展发挥着重要作用。从最初的6个创始成员扩大为涵盖26个国家的“上合大家庭”，上海合作组织的影响力、凝聚力和感召力不断提升，走出了一条富有成效的和平发展道路，树立了构建新型国际关系的典范。当前，世界百年变局加速演进，人类社会又一次站在历史的十字路口。上海合作组织始终站在历史正确一边，站在公平正义一边，在团结协作中实现更大发展，不仅关乎各成员国人民福祉，也对地区及世界和平稳定与发展至关重要。

中国是上海合作组织创始成员国，始终将上海合作组织作为外交优先方向。习近平主席今年7月在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上发表重要讲话，提出建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的“五个共同家园”，为携手擘画上海合作组织发展新蓝图指明方向。上海合作组织之所以能够保持旺盛生命力，根本原因就在于始终践行“上海精神”。中方明确表示，接任轮值主席国后，将同本组织伙伴团结协作，同更多认同“上海精神”的国家和国际组织携手并进，让构建人类命运共同体的前景更加光明可期。

明年在中国举办的上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议是上海合作组织框架内最重要的活动，也是中方主席国任期内最核心的活动。2018年6月，中国成功举办上海合作组织青岛峰会，全面规划了上海合作组织未来的路径和方向，达成了一系列重要共识，成果超出预期，成为上海合作组织发展进程中一座里程碑。中方明年将主办一届友好、团结、成果丰硕的上海合作组织峰会，凝聚各方共识，为上海合作组织发展擘画新的蓝图。中方举办的会议和活动，将重点在巩固政治互信、维护共同安全、促进共同繁荣、加强民间交往、提升机制效能等五个方向推进务实合作，为上海合作组织发展注入新动力。

实现现代化是上海合作组织国家的共同目标。中方建议将2025年确定为“上海合作组织可持续发展年”，将在全球发展倡议八大重点领域开展一系列合作与行动，着力提升贸易投资、能源、数字经济、现代农业、绿色发展等领域合作水平，持续推进“一带一路”建设同地区国家发展战略高质量对接，为地区国家推进现代化提供助力。推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，是解决当今世界突出问题的价值取向，也是开创人类更加美好未来的重要途径。中国担任上海合作组织轮值主席国期间，将结合中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、联合国成立80周年，发表峰会宣言，发出成员国在重大国际和地区问题上的共同声音，为应对全球性挑战贡献上海合作组织力量。

“团结协作是上海合作组织一路走来的成功经验，也是新征程上应变局、开新局的必然选择。”面对深刻变化的国际形势，中方将秉持人类命运共同体理念，坚定引领各方弘扬“上海精神”，加强团结协作，推动上海合作组织不断发展壮大、继续走在时代前列，为促进地区和世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)