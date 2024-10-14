本报记者 李嘉宝 高 乔 徐令缘

10月13日，消费者在南京一家超市购物。

方东旭摄（新华社发）

近日，中国加力推出一揽子增量政策，国务院新闻办公室召开多场新闻发布会介绍相关情况，多部门协同发力打出政策“组合拳”，释放狠抓政策落实、扎实提振经济的鲜明信号，引发外媒及国际人士持续热议。国际舆论认为，这些政策涵盖财政、消费、投资、房地产等多个领域，提振中国经济向好发展信心，也将为世界经济增长带来更多互利共赢机遇。

“政策方向明确而且正确”

“中国政府推出一揽子增量政策，释放提振经济的强烈信号。”泰国国立法政大学东亚研究所所长猜瓦·米森坦在接受本报记者采访指出，中国政府引入新的货币政策工具，同时鼓励长期投资，表明推动经济可持续增长是中国政府提振经济的战略重点。通过采取果断行动稳定关键行业，并促进经济增长，中国将在面临诸多不确定性的背景下，继续履行其实现全年经济社会发展目标的承诺。

“这是近年来中国规模最大的一套激励措施，表明中国正在努力实现今年国内生产总值约5%的增长目标。”西班牙《国家报》指出。

埃菲社报道称，中国政府提振经济的一揽子增量政策旨在“扩大内需”和“稳定房地产业”，同时强调中国“韧性强”。

一段时间以来，随着各项存量政策效应持续释放、增量政策出台实施，中国经济运行总体平稳、稳中有进，市场预期明显改善。在多家外媒的报道中，“信心”成为关键词。

路透社重点关注中国扩内需相关政策。该报道指出，中国政府把扩内需增量政策的重点更多放在惠民生、促消费上，积极发挥投资有效带动作用，例如加大对困难人群的支持、开展消费品“以旧换新”、扩大养老托育等服务消费等。报道引用中方有关表态称，中国经济发展的基本面没有改变，中国对实现全年经济社会发展目标任务充满信心。

“政策方向明确而且正确。”巴基斯坦《黎明报》援引穆迪公司专家的观点分析，中国央行采取宽松货币政策，加大消费刺激力度，是为经济发展注入更多信心的可取之道。利好政策对于帮助中国家庭缓解资金紧张，进一步刺激消费非常有效。该报道认为，目前来看中国实现2024年经济社会发展目标的前景是比较乐观的。

“中国政府致力于改善经济形势和增强民众信心。”德国《商报》网站报道称，中国政府宣布了一系列经济政策，希望以此促进世界第二大经济体的经济增长，并保持市场的积极情绪。

“政策具有很好的协调性”

贯彻落实一揽子增量政策，是一项综合性、系统性工程。不少外媒关注到，连日来，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家发展改革委、财政部等多部门协同发力，打出政策落实“组合拳”。

“一揽子旨在促进经济增长的增量政策，显示出中国政府积极应对当前各类挑战的态度。”猜瓦·米森坦分析，在扩大消费方面，相关政策有助于提振国内市场需求，促进居民消费。在企业发展方面，相关政策有助于改善营商环境，支持企业发展，增加就业机会，增强投资者信心。在稳定房地产市场方面，相关政策从金融角度支持房地产市场风险化解和健康发展。

财政政策逆周期调节对于稳定经济增长、促进就业、控制通胀和稳定金融市场具有重要意义。10月12日，在国新办举行的新闻发布会上，财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。彭博社对此表示，该发布会备受投资者关注，期待增量财政政策为中国经济增长提供支撑。

货币政策方面，中国人民银行公布的降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等政策举措，也引发外媒积极评价。新加坡亚洲新闻台刊登英国萨塞克斯大学经济学教授巴塔查里亚的文章称，中国人民银行下调贷款利率以及相关刺激措施所产生的影响应该会扩展至更广泛的经济领域，可能将激活建筑活动，提高消费支出，增加对资本货物的需求。

发改委的政策动向备受关注。美联社报道，中国发改委近日公布的提振经济措施具体内容包括：拟在本月底按程序提前下达1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。“从发改委发布的相关政策看，中国支持经济增长的政策立场没有改变。”英国广播公司援引英国经济学人智库经济学家的观点称。

房地产政策方面，德国《经济周刊》援引中国德国商会华东及华中地区执行董事马铭博的评论称，中国政府近日宣布的一系列政策具有很好的协调性，针对房地产行业推出的措施有可能在中期刺激消费，“德国企业普遍欢迎中国的经济计划”。

“投资者重拾乐观情绪并加码中国”

近期，中国加力推出一揽子增量政策有力提振了市场信心，让中国作为优质投资目的地的吸引力再度上升。国际资本对中国经济发展前景表示乐观，高盛、瑞银、摩根士丹利等外资投行纷纷发声，看好中国资产。

新加坡《联合早报》密切关注国新办发布会介绍的一揽子增量政策中有关吸引外资、改善营商环境的部分。该报道援引中方相关表态称，中国将采取加大引资稳资力度，进一步扩大自主开放，推出新一批重大外资项目等五方面举措，鼓励外资企业深耕中国，赢在中国。

美国消费者新闻与商业频道网站报道称，中国加力推出一揽子增量政策，让投资者重拾乐观情绪并加码中国。据《日本经济新闻》报道，近期中国政府出台金融、房地产新政以来，吸引许多来自欧美和亚洲的投资者。

巴基斯坦《边疆邮报》指出，中国政府近期出台的政策措施有利于提振经济。许多投资者将目光转向中国，认为中国是充满希望的投资目的地。

《华尔街日报》《澳大利亚金融评论报》等外媒关注到，中国人民银行近日公布了一项新的互换便利工具，以增强股市流动性并“促进资本市场健康稳定发展”。报道指出，中国承诺开放国内市场、促进竞争性项目招标、使企业更易获得融资的方案将有助于提振投资者和企业信心。

据国际货币基金组织最新预测，今年全球经济增长3.2%，低于去年。在这样的背景下，近期中国经济显示出“稳”和“进”的向好态势，无疑为全球经济增长带来动力和希望。

巴基斯坦《边疆邮报》认为，全球经济增长率一直徘徊在3%左右的水平，中国积极的市场氛围将有望刺激全球经济增长。

“中国强劲的经济前景将对提振消费者信心和世界其他地区的经济前景产生积极影响。”新加坡亚洲新闻台刊文称，自1990年以来，中国的GDP增长水平一直处于世界领先地位，当前其经济前景依旧相对乐观。中国为自身设定的5%左右的增长目标远高于其他大多数国家。未来，中国经济将越来越多地受益于共建“一带一路”合作，也将受益于与金砖国家等新兴经济体的贸易往来。

(责编：袁勃、赵欣悦)