人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国将向以色列提供“萨德”反导系统

2024年10月14日04:06 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿10月13日电（记者邓仙来）美国国防部13日说，美国将向以色列提供一套“萨德”反导系统并派遣相关美军人员，以帮助以方提高防空能力。

美国国防部发言人赖德当天在一份声明中说，上述决定是美国国防部长奥斯汀在美国总统拜登的指示下作出的，目的是在伊朗于4月13日和10月1日两次对以色列发动导弹袭击的背景下，帮助以方增强防空能力。这也是美军近几个月来在中东调整力量部署的一部分。

声明说，这不是美国首次在中东地区部署“萨德”系统。去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）袭击以色列后，拜登指示美军向中东地区部署一套“萨德”系统。2019年，美国也曾向以色列提供一套“萨德”系统。

伊朗外长阿拉格齐13日在社交媒体上发文说，美国正向以色列运送数量空前的武器，还向以色列派遣士兵操作美制导弹系统，这也将美军自身的生命安全置于危险中。他强调，近几日伊朗为遏制地区出现全面战争作出了许多努力，但在保护伊朗人民和捍卫国家利益方面，伊朗没有红线。

伊朗本月1日向以色列发射大量弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以回应以色列此前一系列袭击暗杀行动。以色列防长加兰特9日在视察军队时说，以色列将以“致命、精准、令人惊讶”的方式对伊朗发动报复打击。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部