新华社洛杉矶10月13日电 美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”13日实施第五次试飞。火箭助推器在降落时由发射塔上被称作“筷子”的机械臂“夹住”，首次实现在半空中捕获回收；飞船溅落在印度洋。

太空探索技术公司的直播画面显示，美国中部时间13日7时25分（北京时间20时25分），“星舰”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空，不久后，火箭第一级助推器和第二级飞船成功分离。发射约7分钟后，助推器返回发射场，成功被发射塔机械臂捕获。

发射约65分钟后，飞船在印度洋溅落。直播画面显示溅落现场有烟雾和火光，但截至发稿时，未获关于飞船的详细信息。

“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是“星舰”飞船，两级均可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

这是“星舰”的第五次试飞。今年6月第四次试飞时，火箭第一、二级成功分离，分别按计划落入墨西哥湾和印度洋。本次太空探索技术公司使用机械臂捕获助推器，这种方式有助更快地回收、重复使用助推器，提高“星舰”发射频率。

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