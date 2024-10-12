新华社万象10月12日电

中华人民共和国和老挝人民民主共和国联合声明

应老挝人民民主共和国政府总理宋赛·西潘敦邀请，中华人民共和国国务院总理李强于2024年10月11日至12日对老挝进行正式访问。其间，李强总理会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦，同宋赛总理举行会谈，并会见国会主席赛宋蓬。双方在友好、坦诚的气氛中，相互通报各自党和国家情况，就新形势下深化中老命运共同体建设及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

双方一致认为，中老是社会主义友好邻邦，在争取国家独立和民族解放斗争中相互支持，在彼此改革开放和革新事业中互学互鉴，传统友谊历久弥坚。坚持党的领导和社会主义道路是中老关系的鲜明特征。自1961年4月25日建交以来，特别是2009年建立全面战略合作伙伴关系以来，在两党两国最高领导人战略引领下，中老关系大踏步向前迈进，双方全方位合作取得丰硕成果，中老命运共同体建设不断走深走实，给两国人民带来切实利益，为构建人类命运共同体作出积极示范。

双方一致认为，面对世界之变、时代之变、历史之变，要坚持从战略高度和长远角度把握中老关系，坚持“长期稳定、睦邻友好、彼此信赖、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，秉持和平共处五项原则，认真落实两党两国最高领导人达成的重要共识，特别是2023年10月习近平总书记、国家主席和通伦总书记、国家主席共同签署的《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划（2024－2028年）》，推动中老命运共同体建设取得更多务实成果，致力于人民幸福与国家富强，致力于人类和平与进步事业。

一、建立更高水平的政治互信

（一）双方同意保持高层战略沟通，密切党际、政府、立法机构等交往，全面开展治国理政经验交流，加强干部培训合作。

（二）双方坚定支持彼此推进各自国家社会主义建设和探索各具特色的现代化事业。老方热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，热烈祝贺中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议胜利召开，高度评价新时代中国取得的伟大成就，支持中方以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中方祝贺并高度评价老挝革新开放近40年来取得的重要成就，特别是老党十一大以来各领域发展成果，支持老方筹备好和成功召开2026年老党十二大，支持老挝稳定发展和改善民生，在国际和地区舞台上发挥更重要作用。

（三）老方重申坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。反对任何损害中国主权和领土完整的言行，反对任何形式的“台独”分裂活动，反对外部势力以任何借口干涉中国内政，支持中国为实现国家统一所作的一切努力。老方坚定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的正义立场。中方坚定支持老挝捍卫国家独立、领土完整和自主选择的社会制度和发展道路，坚定支持老方维护国家主权、安全和发展利益。

（四）双方将继续实施好《中老两国外交部关于加强新形势下合作的协议》，保持两部经常性交往机制，密切各层级沟通协作，拓宽外交人才培训渠道，促进经济外交的交流合作，加强双多边领域协调配合，维护共同利益。

（五）双方将深化安全合作。保持两军高层沟通和各层级交往合作。加强两国执法部门交流，支持中老警务合作中心建设和运行，合力打击各种形式的跨境犯罪。就反干涉、反分裂、防范抵御“颜色革命”等加强信息交流和经验分享，共同维护政治安全和制度安全。加大保护在本国工作、生活的对方国家公民生命、财产安全及双方重大合作项目安全。

二、加强更高质量的互利合作

（一）双方同意将继续密切在中国“一带一路”倡议同老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接合作框架下的务实合作，落实好两国共建“一带一路”合作规划纲要以及重点项目和任务清单。充分发挥中老经济走廊合作联委会机制作用，统筹推进双方在交通、产能、农业、文化旅游、社会民生等领域务实合作。高质量推动中老铁路运营维护和沿线开发，积极推动中老铁路“一地两检”尽快取得实质进展，争取早日实现中老铁路和泰国铁路标准轨联通，推动中老泰联通发展构想落地。

（二）双方将继续充分发挥中老经贸和技术合作委员会、产业与投资合作、中老投资合作工作组等机制作用，落实两国产业与投资合作谅解备忘录以及重点项目清单。支持两国企业按照商业原则稳步推进中老电力联网项目，运营好老挝国家输电网公司（EDL-T）。中方赞赏老方对中国商用飞机的关注和合作意愿，欢迎老方航空企业引进中国商用飞机，愿继续推进同老方在中国商用飞机运营技术支持和客户服务网络建设等方面合作。双方将加强重要矿产领域合作，推进行业合作规范化、绿色化和标准化。深化两国国企改革和管理经验交流，开展人员培训合作。中方将继续为老方提供力所能及的财金改革智力支持。

（三）双方将加快落实工业合作谅解备忘录，重点加强汽车、消费品、原材料、光伏、电子信息产业等领域合作。运营好赛色塔综合开发区等重点项目，稳步推进中老磨憨－磨丁经济合作区建设，开展跨境产业合作，共同打造安全、稳定的产业链供应链。携手推动中小企业间合作与交流，实现互利共赢，助力两国中小企业发展。发挥中老科技合作委员会作用，积极拓展在先进制造业、数字经济、绿色发展等新兴领域的务实合作，共同发展新质生产力。

（四）双方将进一步密切贸易往来，提升贸易规模和水平。共同落实好老挝100%税目输华产品零关税安排。推进中老国际贸易“单一窗口”合作，推动更多优质老挝农食产品对华出口。加强口岸等基础设施建设，提升通关便利化水平，促进双边经贸合作和人员往来，助力边境地区社会经济发展。

（五）老方欢迎习近平主席宣布的《全球人工智能治理倡议》，赞赏中方为增强发展中国家在人工智能全球治理中的权利所作努力，愿同中方共同落实“加强人工智能能力建设国际合作”联大决议。双方一致认为，国际社会应秉持发展和安全并重原则，通过对话协商与平等合作，携手构建开放、公正、有效的人工智能治理机制，使人工智能技术为造福各国人民、促进文明进步发挥积极作用。

（六）双方愿加强减贫与乡村振兴领域经验交流与合作，支持老挝减贫领域人员能力建设。全面落实援老八大工程，持续开展东亚减贫示范、农村扶贫设施建设等系列民生项目，支持老方改善社会民生。充分发挥援老医院作用，创新开展医院管理合作。共同推进落实援老挝高速信息网络和数字丝绸之路项目。其中，在2017年至2020年在老挝万象市和琅勃拉邦省实施援老挝东亚减贫示范合作项目取得良好效果，为当地民众带来实实在在好处。双方愿将上述项目推广到老挝更多具备推广和借鉴中国减贫经验条件的贫困地区。

（七）中方支持办好2024年老挝旅游年和“中国－东盟人文交流年”，愿为老方在华开展旅游推介提供便利。双方愿积极参加在对方国家举办的重大文化和旅游活动，鼓励更多游客赴对方国家旅游，老方支持老挝中国文化中心在老举办各类活动。双方将继续推动地方特别是边境地区结好，密切人员往来。

三、打造更高标准的战略协作

（一）双方将坚定不移推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同反对霸权霸凌霸道，反对强权政治，反对各种形式的单边主义。呼吁坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，共同维护国际公平正义和发展中国家共同利益。双方将加强在联合国框架内的协调配合，就共同关心的国际地区问题保持密切协调，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

（二）双方同意，推动在人类命运共同体、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等重大理念和倡议框架下合作，上述理念和倡议旨在维护全人类共同利益，致力于世界人民和平、正义与进步事业，反映各国人民共建美好世界的心声。双方主张在平等和相互尊重基础上就人权问题开展交流合作，坚决反对将人权问题政治化、工具化和双重标准，坚决反对借人权问题干涉别国内政。

（三）双方同意，共同践行开放的区域主义。中国支持东盟共同体建设，支持东盟中心地位，愿同东盟国家携手共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），高度评价实质性完成中国－东盟自贸区3.0版谈判。双方同意加快推动建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体，加强在大湄公河次区域经济合作（GMS）框架内合作。

（四）双方一致认为，和平共处五项原则发表70年来，已成为国际关系基本准则和国际法基本原则，为正确处理国与国关系贡献了亚洲智慧。双方将秉承和平共处五项原则精神，共同弘扬以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，坚持互惠互利、开放合作的亚洲发展道路，倡导团结、友谊、合作的万隆精神，助力亚洲稳定和进步。

（五）双方一致认为，亚太和平稳定来之不易，值得倍加珍惜。双方反对拼凑排他性“小圈子”、制造阵营对抗，反对包括扩散核武器和部署中程导弹在内的针对其他国家、危害地区和平稳定的做法。

（六）双方一致认为，在中国与东盟国家共同努力下，南海局势保持总体稳定。双方将同其他东盟国家一道努力，全面有效落实《南海各方行为宣言》，深化海上务实合作，期待早日达成实质有效的“南海行为准则”，将南海建设成为和平、友谊、合作之海。

（七）中方祝贺老方成功主办东亚合作系列会议，出色履行2024年东盟轮值主席国职责，高度评价老方为推动中国东盟关系和东亚合作发挥的重要作用。老方感谢中方为老方当好东盟轮值主席国提供的帮助支持，赞赏中方为世界经济增长和区域稳定发展作出积极贡献。

访问期间，双方签署了互联互通、经贸、检验检疫、绿色发展、工业、科技、地方、民生等领域合作文件。

李强总理感谢老方给予的热情友好接待，邀请老方领导人在方便的时候访问中国。老方领导人表示感谢并愉快地接受了邀请。

2024年10月12日于万象

(责编：苏缨翔、刘叶婷)