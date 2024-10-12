新华社北京10月12日电 10月12日，国家主席习近平致电塔耶·阿茨克-塞拉西·阿姆德，祝贺他就任埃塞俄比亚联邦民主共和国总统。

习近平指出，近年来，中埃塞关系全面快速发展，两国政治互信持续深化，各领域务实合作成果丰硕。我高度重视中埃塞关系发展，愿同塔耶总统一道努力，以落实2024年中非合作论坛北京峰会成果为契机，推动中埃塞全天候战略伙伴关系不断取得新成果，更好造福两国人民。

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