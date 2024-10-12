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西班牙国庆节招待会在京举行

2024年10月12日16:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月12日电 （记者赵健）10月11日，西班牙驻华大使馆在北京举办招待会，庆祝西班牙国庆节。外交部副部长邓励、西班牙驻华大使玛尔塔·贝坦索斯·罗伊格以及中国和西班牙各界代表出席了此次招待会。

西班牙国庆节招待会现场 人民网记者 赵 健摄

西班牙国庆节招待会现场。人民网记者 赵健摄

招待会上，西班牙丰富而独特的文化魅力充分展现。来宾们沉浸在激情四溢的西班牙传统音乐中，品尝着美味可口的地中海美食，置身于西班牙文化的海洋中。

西班牙驻华大使贝坦索斯在招待会上致辞 人民网记者 赵 健摄

西班牙驻华大使贝坦索斯在招待会上致辞。人民网记者 赵健摄

西班牙驻华大使贝坦索斯在致辞中表示，希望中西两国在各层面加强双边政治对话，平衡经济、贸易和投资关系，促进文化和科学交流，拉近两国社会距离，也期待探索更多两国间增进互信和相互了解的领域。

西班牙国庆节招待会现场 人民网记者 赵 健摄

西班牙国庆节招待会现场 人民网记者 赵健摄

此次招待会不仅是西班牙文化的一次精彩展示，更是两国之间友谊的有力见证。近年来，西班牙与中国在诸多领域开展了广泛而深入的合作，这份深厚的友谊连接着两国人民的心灵，为两国关系的未来发展奠定了坚实的基础。未来，两国将继续携手前行，共同谱写友好合作的新篇章。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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