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《轻松学中文》新版教材在菲律宾第三届华文教师研讨会亮相

2024年10月12日16:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马尼拉10月12日电 （记者樊帆）10月12日，菲律宾第三届华文教师研讨会在马尼拉光启中学举行，研讨会旨在提升当地华文教师的教学水平。会议期间，北京语言大学出版社出版的《轻松学中文》第2版新版亮相，成为会议一大亮点。

菲律宾第三届华文教师研讨会在马尼拉光启中学举行。人民网记者樊帆 摄

菲律宾第三届华文教师研讨会在马尼拉光启中学举行。人民网记者 樊帆摄

研讨会上，会议组特别邀请了《轻松学中文》的作者马亚敏作主旨演讲，与菲律宾的华文教师们分享教学经验。马亚敏的讲座不仅深入浅出地介绍了教材的使用方法，还针对海外中文教学的难点和痛点提供了实用的解决方案，受到了与会教师的热烈欢迎。

北京语言大学出版社还在会议现场设立了《轻松学中文》教材展示区，让与会者可以直观地了解和体验新版教材的魅力。许多教师表示，新版教材的设计更加精美，内容更加丰富，相信能更好地激发学生的学习兴趣，提高教学效果。

《轻松学中文》的作者马亚敏老师与菲律宾华文教师们分享教学经验。人民网记者樊帆 摄

《轻松学中文》的作者马亚敏老师与菲律宾华文教师们分享教学经验。人民网记者 樊帆摄

北京语言大学出版社在会议现场设立了《轻松学中文》教材展示区。人民网记者樊帆 摄

北京语言大学出版社在会议现场设立了《轻松学中文》教材展示区。人民网记者 樊帆摄

《轻松学中文》作为一套畅销海外的中文教材，自推出以来，已在全球80多个国家的国际学校、私立学校、公立学校及教育机构广泛使用，深受师生喜爱。该教材以其独特的教学理念和方法，帮助学习者轻松掌握中文，是海外中文教学的重要资源。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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