新华社北京10月12日电 俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽希齐扬11日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德出席一场国际会议期间举行会谈，一致同意强化双边合作。同日，美国宣布对伊朗能源行业追加制裁，并将与英方磋商进一步对俄制裁。

据克里姆林宫网站消息，普京当天抵达阿什哈巴德，出席纪念土库曼斯坦诗人和思想家马赫图姆库里诞辰300周年的国际论坛，并首次同佩泽希齐扬会面。

这是5月11日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社发（亚历山大摄）

据今日俄罗斯通讯社报道，普京在会谈中表示，发展同伊朗的关系对俄罗斯具有优先意义。两国在国际舞台上积极合作，在国际事务中立场相近。普京邀请今年7月就职的佩泽希齐扬访问俄罗斯，后者接受邀请。

佩泽希齐扬说，从经济和文化角度看，伊俄关系日趋牢固。两国拥有良好的互补性，希望进一步促进合作。在中东形势方面，佩泽希齐扬谴责以色列不尊重伊朗主权、国际法律和人道主义原则，导致地区局势十分严峻。

佩泽希齐扬在伊朗总统府发布的一份声明中说：“双方交流富有建设性，一致同意推动天然气领域、道路与铁路建设、海水淡化和能源、石化、电力相关项目加速完成。”

这是2021年1月1日在伊朗首都德黑兰拍摄的地标建筑自由塔。新华社发（艾哈迈德·哈拉比萨斯摄）

这是俄伊两国高层半个月内第二次互动。俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京9月30日对伊朗进行正式访问，会晤佩泽希齐扬和伊朗第一副总统穆罕默德·礼萨·阿雷夫，表示两国将发展全方位合作，在能源、交通和农业等领域实施联合项目。

路透社报道，俄伊互动受到美国关注。美国先前指责伊朗向俄罗斯提供弹道导弹，用于俄罗斯与乌克兰战事。伊朗否认这一说法。

美国11日宣布追加对伊朗石油和石化领域制裁，把更多实体和油轮列入制裁名单，禁止它们使用美国金融系统，美国公民也不得与其有生意往来。美国国务卿布林肯说，美方已经明确表示，伊朗袭击以色列会承受“后果”。

这张2022年4月7日拍摄的资料照片显示，美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔出席北约外长会。新华社记者郑焕松摄

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文说，对伊制裁在美国总统拜登与盟友磋商后宣布，这些措施将进一步限制伊朗获得金融资源用于其导弹项目、并向威胁到美国及其盟友的“恐怖组织”提供支持。

伊朗本月1日向以色列发射大量弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以报复以色列自本轮巴以冲突以来对伊朗、黎巴嫩和巴勒斯坦实施的一系列军事和暗杀行动。以色列称此次袭击越过红线，表示要让伊朗付出代价。

路透社10日援引多名消息人士的话报道，沙特阿拉伯等海湾国家正游说美国，希望阻止以色列打击伊朗石油设施，担心一旦冲突继续升级，战火将波及自身。这些海湾国家还告知美方，如果以色列对伊朗发动打击，他们不会向以方开放领空。

美国财政部还在11日发布声明说，财政部副部长沃利·阿德耶莫13日至15日将访问英国，与英方高级官员磋商对俄新制裁以及如何对西方国家冻结的俄资产加以“利用”。（陈立希）

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