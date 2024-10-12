人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

老挝HSK留学中国交流会在万象举行

2024年10月12日14:18 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网万象10月12日电 （记者杨一）12日，由汉考国际主办、老挝国立大学孔子学院承办的老挝HSK留学中国交流会在老挝首都万象举行。汉考国际副总经理刘小龙，南京大学海外教育学院党委书记张锁庚，老挝国立大学孔子学院中方院长罗明，副院长康妮芬、薇赛、玛尼芬等出席活动开幕式，来自清华大学、中国人民大学、南开大学、厦门大学、大连理工大学等19所中国高校的代表和老挝国立大学师生共900余人参加活动。

10月12日，老挝HSK留学中国交流会在老挝首都万象举行。人民网记者杨一摄

10月12日，老挝HSK留学中国交流会在老挝首都万象举行。人民网记者 杨一摄

刘小龙在活动开幕式上表示，近年来，中老两国在文化教育领域的交流合作不断深化，在中国的许多高校都能看到老挝留学生的身影。两国教育合作加深了两国民众彼此之间的认识和了解，深化了传统友谊，这些留学生成为了中国和老挝之间友好交流的使者。

张锁庚代表中方高校发言。他表示，深化教育合作、促进人文交流是我们在座各位的责任。我们愿与老方学校共同探索校际交流合作空间和有效路径，期待并欢迎更多老挝学生到中国留学深造。

老挝HSK留学中国交流会现场。人民网记者杨一摄

老挝HSK留学中国交流会现场。人民网记者 杨一摄

罗明在致辞中表示，老挝国立大学孔子学院成立14年来，累计培训老挝本土学员8.7万余人。我们将继续积极开展中文教学和中老文化教育交流活动，促进民心相通，赓续传统友谊，为中老命运共同体建设作出更大贡献。

开幕式后，老挝学生与各中国高校代表热烈交流，不少学生向心仪高校表达了留学意向。

活动现场，老挝学生向中国高校代表咨询。人民网记者杨一摄

活动现场，老挝学生向中国高校代表咨询。人民网记者 杨一摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部