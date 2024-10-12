人民网万象10月12日电 （记者杨一）12日，由汉考国际主办、老挝国立大学孔子学院承办的老挝HSK留学中国交流会在老挝首都万象举行。汉考国际副总经理刘小龙，南京大学海外教育学院党委书记张锁庚，老挝国立大学孔子学院中方院长罗明，副院长康妮芬、薇赛、玛尼芬等出席活动开幕式，来自清华大学、中国人民大学、南开大学、厦门大学、大连理工大学等19所中国高校的代表和老挝国立大学师生共900余人参加活动。

10月12日，老挝HSK留学中国交流会在老挝首都万象举行。人民网记者 杨一摄

刘小龙在活动开幕式上表示，近年来，中老两国在文化教育领域的交流合作不断深化，在中国的许多高校都能看到老挝留学生的身影。两国教育合作加深了两国民众彼此之间的认识和了解，深化了传统友谊，这些留学生成为了中国和老挝之间友好交流的使者。

张锁庚代表中方高校发言。他表示，深化教育合作、促进人文交流是我们在座各位的责任。我们愿与老方学校共同探索校际交流合作空间和有效路径，期待并欢迎更多老挝学生到中国留学深造。

老挝HSK留学中国交流会现场。人民网记者 杨一摄

罗明在致辞中表示，老挝国立大学孔子学院成立14年来，累计培训老挝本土学员8.7万余人。我们将继续积极开展中文教学和中老文化教育交流活动，促进民心相通，赓续传统友谊，为中老命运共同体建设作出更大贡献。

开幕式后，老挝学生与各中国高校代表热烈交流，不少学生向心仪高校表达了留学意向。

活动现场，老挝学生向中国高校代表咨询。人民网记者 杨一摄

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