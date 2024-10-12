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中津高校联合成立中非文明交流互鉴合作研究中心

2024年10月12日14:16 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷10月11日电（记者许正）中国人民大学联合津巴布韦大学11日共同在津首都哈拉雷成立中非文明交流互鉴合作研究中心，推动中非文明交流等相关领域研究。

　　据中国人民大学介绍，该中心旨在加强中国与津巴布韦、中国与非洲国家的文明交流，促进多元文明间的相互理解和尊重，推动共同发展与繁荣。

　　中国人民大学党委书记张东刚在成立仪式上表示，文化是连接中非人民的重要纽带，追求现代化是中非人民的共同愿望。研究中心将进一步加强中非在教育和科研领域的交流合作，促进中非人民民心相通。

　　津巴布韦大学副校长保罗·马弗莫说，研究中心与津巴布韦大学的办学理念十分契合，该中心的成立将使津中高校加强合作，共同致力于非中文明互鉴和工业化等领域的研究。“多年来，中国在人员培训、创新创业等方面对非洲国家的支持契合非洲工业化发展需求，中国专家和研究机构对非洲多领域发展提供了有力的智力支持。”

　　中国驻津巴布韦大使周鼎在致辞中说，教育和文化交流始终是中津全面战略合作伙伴关系的重要组成部分。“双方都非常重视教育，并相信教育可以成为现代化建设的催化剂。我们相信，中津双方可以从文化和传统中汲取智慧和力量，共同应对当下的挑战。”

　　当天，两所高校还举办论坛，就中非文明交流互鉴、多领域合作等议题进行学术分享和研讨。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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