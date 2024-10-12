新华社北京10月12日电 综合新华社驻外记者报道：以色列军队连日来持续袭击联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队），已造成4名维和人员受伤。联黎部队和多个国家11日对以方提出抗议和谴责，认为以方行径严重违反国际法，以方必须对此作出解释。

联黎部队11日发表声明说，以色列的袭击再次使在黎南部工作的维和人员面临“极为严重的危险”，任何蓄意攻击维和人员的行为都严重违反国际人道主义法和安理会第1701号决议。联黎部队重申，联合国人员和财产的安全必须得到保障。

斯里兰卡军方发言人11日证实，联黎部队两名斯里兰卡籍维和士兵遭以军袭击受伤。10日，以色列还袭击了黎巴嫩南部三处联黎部队营地，其中两处为意大利营地，造成2名印度尼西亚籍维和人员受伤。

以军袭击联黎部队营地后，意大利、法国和西班牙三国发表联合声明，谴责以方的袭击“毫无道理”，应立即停止。声明还说，三国领导人对维和人员受到伤害表示愤慨，袭击严重违反安理会决议和国际人道主义法。

意大利总理梅洛尼11日在塞浦路斯举行的地中海地区欧盟国家领导人会议上发言，强烈谴责以军袭击联黎部队，称以方此举“不可接受”，意政府已提出强烈抗议。地中海地区欧盟国家领导人会议当天也发表声明，谴责将联黎部队作为袭击目标的行径，重申必须保护所有联合国维和人员。

爱尔兰也向联黎部队派遣了维和人员，爱尔兰总理哈里斯11日发表声明说，以色列必须停止向维和人员开火，必须听从国际社会的声音。哈里斯呼吁各方立即停火，全面执行安理会第1701号决议，让平民重返家园。

法国外交部11日发表新闻公报说，法外长巴罗当天召见以色列驻法国大使。公报说，法国谴责以色列蓄意向联黎部队开火，此举严重违反国际法，必须立即停止，以色列必须作出解释。

英国政府发言人11日表示，英国对袭击感到“震惊”，呼吁以方立即停火。波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克－卡梅什也强烈谴责以军对联黎部队实施“不可接受的袭击”。

美国国防部长奥斯汀11日与以色列国防部长加兰特通电话，讨论以色列在黎巴嫩军事行动等问题。根据美国防部通话纪要，奥斯汀在通话中强调以军在行动中应保证联黎部队安全，并敦促协调努力，尽早实现由军事行动向外交谈判转变。

联黎部队根据安理会1978年通过的第425号决议建立。2006年8月，安理会在黎巴嫩与以色列冲突后通过第1701号决议，决定扩大对联黎部队的任务授权，增加兵力配备，以维护黎南部地区安全。目前，联黎部队有来自意大利、爱尔兰、法国、西班牙、英国、波兰、印尼、斯里兰卡等国的军警1万多人。

另据黎巴嫩军方消息，以军11日还袭击了黎南部凯夫拉地区一个哨所，造成2名黎政府军士兵死亡、3人受伤。黎巴嫩真主党也发表声明说，他们当天对聚集在黎南部纳古拉地区和以色列北部绍梅拉定居点的以军发动火箭弹袭击。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)