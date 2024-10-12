新华社联合国10月11日电 中国常驻联合国副代表戴兵11日在“最不发达国家之友”小组非正式会议上发言，呼吁帮助最不发达国家提升科技创新能力。

戴兵表示，当前最不发达国家落实2030年可持续发展议程面临重重困难，热切期待贯彻《多哈行动纲领》，抓住全球数字转型发展机遇。未来峰会上通过的《未来契约》和《全球数字契约》，再次呼应了“全球南方”国家，特别是最不发达国家弥合科技创新鸿沟、实现共同发展繁荣的迫切愿望。各方要以未来峰会成果共识为契机，将对最不发达国家的支持纳入优先议程。联合国系统，特别是发展机构，要推动《多哈行动纲领》落实进程主流化，为各方共同支持最不发达国家营造有利环境。

戴兵表示，发达国家应用好科技创新领域的先发优势，通过技术转移等方式帮助最不发达国家弥合“技术赤字”。各方要积极支持特殊处境国家办公室在《多哈行动纲领》落实中发挥重要作用，推动联合国最不发达国家技术银行成为开放、包容、普惠的合作平台，帮助最不发达国家提升科技创新能力、制定科技创新战略、促进科技创新伙伴关系和技术转移。

戴兵指出，作为最大的发展中国家和“最不发达国家之友”小组成员，中方一直通过南南合作和三方合作等方式，在农业、医疗卫生、可持续能源和电子商务能力建设等领域为最不发达国家提供支持。中方愿继续与小组成员一道，推动最不发达国家实现可持续发展目标不掉队。

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