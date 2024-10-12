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印尼-中国伙伴关系研究中心在印尼日惹成立

2024年10月12日11:14 | 来源：新华网
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新华社雅加达10月12日电（记者叶平凡）由印度尼西亚日惹阿特玛查亚大学和萨拉斯瓦蒂研究所共同发起成立的印尼-中国伙伴关系研究中心日前在日惹举行启动仪式。

据悉，该研究中心旨在通过学术研究、政策分析和建议，加强中国与印尼在经济发展、技术和数字化转型等领域的了解与合作，以推动两国全面战略伙伴关系的发展。

印尼-中国伙伴关系研究中心主任、印尼青年中国问题专家韦珍玉表示，随着中国全球影响力不断增强，共建“一带一路”倡议和“数字丝绸之路”等为许多国家的发展作出重大贡献，印尼将从深化与中国的合作中受益。

她说，中心开展的研究将涵盖技术进步、可再生能源、社会政治发展和国防等领域，就促进印尼和中国双边合作为两国政策制定者、商界领袖和学者提供建议，弥合学术研究与实际解决方案之间的鸿沟，支持印尼实现“黄金印尼2045”的宏伟目标。

进入本世纪以来，两国关系快速发展。2022年两国元首共同确立了构建中印尼命运共同体的宏伟愿景。目前，中国是印尼最大贸易伙伴，也是其第二大外资来源国，双方人员往来频繁。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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