新华社北京10月12日电 联合国人权理事会设立的一个独立国际调查委员会10日指认，以色列在巴勒斯坦加沙地带的军事行动中“残酷且蓄意袭击”医疗机构、杀害和虐待医务人员，意在摧毁加沙卫生系统，这些行为构成战争罪等罪行。

这一委员会当天在瑞士日内瓦发布调查报告，长24页，所涉时间为本轮巴以冲突的前10个月。报告定于10月30日提交给联合国大会。

4月1日，在加沙地带加沙城，人们来到希法医院查看情况。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

委员会主席、原联合国人权事务高级专员纳瓦内泰姆·皮莱在一份声明中说，“史无前例、毫无节制地摧毁加沙医疗保健设施”，是以色列在加沙地带军事行动中实施的有组织行为，侵犯了健康权这项基本人权。

皮莱说，“这些袭击令儿童首当其冲，因卫生系统崩溃而遭受直接或间接伤害”，将导致加沙地带儿童甚至全体巴勒斯坦人子孙后代的毁灭。

她在声明中还指认以军故意杀害、拘禁和折磨医务人员，袭击医疗车辆并限制伤病员撤出遭以色列围困的加沙地带。

报告特别提及一起“极为恶劣的”例证。今年1月29日，加沙城5岁女孩欣德·拉杰布和家人乘坐车辆撤离，遭到以军枪击。巴勒斯坦红新月会应拉杰布一家请求派出一辆救护车救援。尽管行驶路线已经提前与以方协调，救护车仍遭以军坦克炮击。那起事件中，两名急救人员和拉杰布一家七口全部丧生。

7月27日，在加沙地带中部城市代尔拜拉赫，一名男子运送受伤的儿童。巴勒斯坦加沙地带卫生部门27日发表声明说，以色列军队当天轰炸加沙地带中部代尔拜拉赫一家野战医院，造成至少30人死亡、超过100人受伤。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

世界卫生组织说，自5月与埃及接壤的拉法口岸关闭以来，上万名需要接受紧急治疗的伤病员无法撤离加沙地带。据巴勒斯坦卫生部门统计，过去一年，近1000名医务人员在加沙地带遇害。世卫组织说，这是“无可替代的损失，是对卫生系统的沉重打击”。

调查发现，以军曾先后命令加沙4所医院疏散人员，但实际上“无法办到”，因为以军既没有给医护人员足够时间撤离数以百计病人，也没有提供协助。

委员会还对以方关押的巴勒斯坦人和巴方武装人员扣押的以色列人所受待遇作了调查，指认双方都涉嫌使用酷刑和性暴力。

以色列总理府和外交部当天没有就这份报告作回应。以方此前一直声称，加沙地带武装人员以住宅、学校和医院等人口密集区为掩护。哈马斯则否认在民用建筑藏匿武装人员、武器以及使用民宅作为指挥所。有媒体指出，蓄意攻击平民目标是以军一贯做法。

这是4月1日在加沙地带加沙城拍摄的希法医院附近被摧毁的建筑。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

这一独立国际调查委员会的职责包括调查自2021年4月13日以来在东耶路撒冷等巴勒斯坦被占领土和以色列境内所有涉嫌违反国际人道主义和人权法律的行为。调查结果依据一系列来源，包括对受害者和目击者的采访、通过多种途径获得的材料和卫星图像。

委员会今年6月发布一份报告，所涉时间范围从去年10月7日本轮冲突爆发到去年年底，指认哈马斯等巴方武装组织和以色列都犯下战争罪，以方因其军事行动导致巨大平民伤亡还构成反人类罪。

以色列没有配合调查，并称调查有系统性反以偏见。委员会指认以色列妨碍调查，并阻止调查人员进入以色列和巴勒斯坦领土。（胡若愚）

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