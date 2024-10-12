人民网克拉玛依10月12日电 （记者曾书柔）“克拉玛依”在维吾尔语里意为“黑油”。近年来，这座世界上唯一一个以石油命名的城市，在绿色转型和高质量发展之路上积极探索，持续培育绿色算力为主的新质生产力。

今年3月，新疆首个智算中心在克拉玛依云计算产业园区正式启用。作为中国移动通信集团在全疆布局的三大核心数据中心之一，该智算中心占地173亩，总规划机柜数1.4万个，是全疆首个、西北地区规模最大的智算中心。

韩国博主朴大一参观中国移动新疆云计算和大数据中心机房。人民网记者 曾书柔摄

作为“万人说新疆”优秀作者新疆行活动一员，韩国博主朴大一对新疆智算中心的数据处理能力大为赞叹。他说：“韩国号称IT强国，但我个人认为，优势主要体现在网速快而已，因条件受限，许多企业的服务器都在海外。刚才听了讲解，我一下子明白了先天优势的重要性。而且，新疆智算有着发展的无限可能，不但能处理中国国内的数据，还能面向整个中亚地区提供服务，刚才听到有西班牙企业也在用新疆的数据服务，确实厉害！”

新疆算力网络示意图。人民网记者 曾书柔摄

克拉玛依市云计算产业园区管委会经济技术发展局副局长陈宇霄向人民网记者介绍，新疆具备打造绿色算力的先天优势——丰富的绿色能源带来了较低成本的电价；全年平均气温较低，可以有半年时间无需采用空调制冷的方式进行机房的降温，从而节省大量能耗；平坦易拓展的土地让产业园发展扩建无后顾之忧；地处相对稳定的准噶尔块体，克拉玛依从未发生过4.7级以上的地震；克拉玛依云大学及本地其他大学的相关专业毕业生，为产业发展提供了充足的人才储备；作为亚欧黄金通道战略枢纽，克拉玛依周边有五个口岸，产业园业务可辐射至中亚五国，国际业务拓展前景广阔。

液冷服务器。人民网记者 曾书柔摄

在碳和水冷数据中心，躺在液体中却正常运转的服务器引起了一行人的注意。克拉玛依碳和网络科技有限公司总经理金谦说，相比于风冷系统，液冷系统的原理是通过水流来降低数据中心的温度，能够提供更高效的冷却效果。“数据中心有个能耗指标PUE，我们满负荷运行后，PUE能接近1.1，基本算是实现了最高的节能效果。”金谦进一步解释，除了液冷技术，他们还利用了新疆湿度较低这一天然优势，实现全新风直接蒸发制冷，加上高效能的余热回收，可以说，将“绿色”进行到底。

中泰文化推广达人张爱玲参观克拉玛依百里油区。受访者供图

中泰文化推广达人张爱玲对克拉玛依的“绿”也印象深刻。她说，未来是人工智能的时代，需要强大的数据处理能力支持，新疆不仅智算能力强大，还能从各方面同时降低能耗，让人感受到绿色科技的蓬勃生机，感受到科技工作者的伟大。在参观完百里油区后，她更开玩笑称：“这里不需要我这样的工厂小妹，全是机器自动采油和送油了。”

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