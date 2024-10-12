人民网阿布贾10月11日电 （记者姜宣）日前，由人民教育出版社社长黄强带队的出版社代表团一行6人先后到访联合国教科文组织尼日利亚办公室、尼日利亚联邦首都区中等教育委员会和尼日利亚中国文化中心，就促进中尼教育、出版领域合作交流等与各方深入交换意见，活动达成了多项共识。

访尼期间，代表团一行还拜会了中国驻尼日利亚大使于敦海。中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴等陪同出席有关活动。

人民教育出版社代表团到访尼日利亚中国文化中心并与尼日利亚MOSURO出版社开展业务交流。尼日利亚中国文化中心供图

人民教育出版社代表团到访联合国教科文组织尼日利亚办公室。尼日利亚中国文化中心供图

在访问联合国教科文组织尼日利亚办公室期间，代表团与埃博尼州普及基础教育委员会共同签署《女孩的健康与幸福手册》（英文版）版权输出协议，并就该书出版、培训、应用等问题与尼联邦教育部及埃博尼州教育部门、师生代表等深入会谈。

访问尼联邦首都区中等教育委员会期间，双方在文化互鉴、教师培训、教材教辅建设等方面初步达成合作意向。

访问尼日利亚中国文化中心期间，参观了文化中心汉语班教室、图书馆、文化活动展厅等设施，并与尼日利亚著名大型出版机构MOSURO出版社负责人进行了业务交流，双方一致同意今后要加强在图书版权贸易方面的合作。

人民教育出版社为MOSURO出版社书写并赠送书法作品。尼日利亚中国文化中心供图

人民教育出版社与尼日利亚埃博尼州签署《女孩的健康与幸福手册》（英文版）版权输出协议。尼日利亚中国文化中心供图

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