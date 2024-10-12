余颖

托马斯·托特。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

英国伯明翰市政厅，每两周举办一次午餐管风琴音乐会。托马斯·托特如常走上舞台，演奏了由巴赫、寇松和李斯特组成的创造性曲目。他精湛的表演再一次展示了“乐器之王”管风琴的崇高细腻和神奇力量，深深吸引了台下的观众。

作为英国最受欢迎的音乐家之一，托马斯·托特在1983年成为英国伯明翰城市管风琴师，还是伦敦威斯敏斯特修道院里圣玛格丽特教堂的管风琴师，同时也是中国鼓浪屿的驻岛艺术家。托马斯·托特在采访中表示，音乐中没有语言障碍，是跨越时间和文化的共同语言，他期待未来与中国民族音乐家的合作。

开启管风琴音乐之旅

托马斯·托特在英国伯明翰市政音乐厅演奏。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

人民网：作为国际知名的管风琴演奏家，管风琴的音乐之美对您来说意味着什么？管风琴是如何成为你的永恒激情所在？

托马斯·托特 ：管风琴是西方文化中最古老的乐器之一。大约有七个世纪的曲目，从中世纪音乐到巴洛克盛期的音乐，例如，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫、亨德尔和库佩兰等作曲家的作品。除了雷格、弗兰克和爱德华·埃尔加等音乐家创作的大量浪漫主义音乐，还有当代管风琴音乐。我喜欢在这些不同类型的曲目之间进行选择。管风琴就像变色龙，它可以根据你在管风琴上演奏的音乐类型来改变其特性。对我来说，最吸引人的是管风琴曲目的多样性。

我是从钢琴转到管风琴的。我五岁时开始上钢琴课。我在学校的钢琴老师恰好也是学校的管风琴手。十一岁时，老师向我介绍了管风琴。从那一刻起，我就一发不可收拾地迷上了管风琴，因为它可以演奏出多种可能性和所有不同的声音。

人民网：16世纪末，西方传教士将管风琴引入中国，成为中国了解西方的窗口。今天，越来越多的中国人开始喜欢管风琴音乐。您在中国演出最深的体会是什么？

托马斯·托特：在中国，管风琴和宗教之间的联系并不像西方文化里那样紧密。几乎所有中国音乐厅都配备了由欧洲制造商建造的巨型管风琴。我喜欢中国的地方在于，中国没有关于管风琴音乐应该是什么的先入之见。中国观众更多地将管风琴音乐与音乐厅联系起来，我真的很喜欢在音乐厅演奏。因此，中国人对管风琴音乐的态度比西方人要开放得多。我认为中国的情况非常好，人们涌向音乐厅，听像我这样的西方演奏家演奏。

人民网：我们该如何提高年轻人对古典音乐和管风琴音乐的欣赏能力？

托马斯·托特：古典音乐总是很难吸引年轻观众。作为表演者，必须尝试做两件事。你必须揭开古典音乐的神秘面纱，这就是为什么我总是介绍我将要演奏的音乐：告诉观众我为什么喜欢演奏这首特定的音乐，以及它创作的原因和背后的故事。让听众知道这些很重要，这样他们才能更欣赏自己所听到的。与听众有关的另一件事是教育。音乐教育要从娃娃抓起，从学校开始培养孩子对音乐以及艺术鉴赏力。学习如何欣赏一件艺术品或享受音乐的乐趣，将永远伴随着他们。

担任鼓浪屿驻岛艺术家

托马斯·托特在厦门鼓浪屿指导学生演奏管风琴。资料图片

人民网：鼓浪屿是无与伦比的美丽的音乐之岛。2022年，您成为鼓浪屿管风琴艺术中心的驻团管风琴师。这份机缘是如何来的？

托马斯·托特：鼓浪屿以其钢琴和管风琴博物馆而闻名。2018年7月，来自加拿大的管风琴制造商把一架卡萨翁管风琴从纽约的一座教堂里搬来，重新安装在鼓浪屿的一个音乐厅里。后来有个活动庆祝卡萨翁管风琴的修缮和安装，我是被邀请演奏的艺术家之一。四年后，他们邀请我成为鼓浪屿管风琴厅的常驻管风琴师。此后我每年都会去鼓浪屿，举办几场音乐会，并参加大师班，给那里的学生授课。

人民网：您能介绍一下今年访问鼓浪屿的情况吗？

托马斯·托特：四月份访问时，我在管风琴厅举办了两场音乐会，并为一些非常有才华的中国管风琴家举办了大师班。观众非常热情友好。音乐会结束后，他们总是来找我，和我合影和签名。我举办的大师班也很有趣。我不会说中文，所以我在鼓浪屿授课时，有一位才华横溢的年轻管风琴家做助教。她曾在伦敦皇家音乐学院学习，能说流利的中文和英文。在大师班上，我用英语指导学生，她翻译我所说的内容。中国学生们的能力给我留下了深刻的印象，他们非常善于接受新事物，而且思维敏锐。

人民网：未来您希望与中国在音乐领域开展哪些合作？在您看来音乐是如何成为文化交流的桥梁？

托马斯·托特：当我被任命为鼓浪屿的常驻管风琴师时，有一群中国民族音乐家在颁奖仪式上演奏。我能清晰记得他们演奏的乐曲的标题，其中一种乐器有点像吉他，它可能叫阮，发出了美妙的声音。还有另一种看起来像古筝的乐器。我很想与中国民族乐器家合作，比如创造管风琴和古筝的结合。然而，目前还没有关于这种组合的任何曲目。我认为音乐的语言是通用的。音乐没有障碍，是将不同国籍和文化的人们聚集在一起的绝妙方式。正如中国人可以欣赏西方音乐，西方人亦欣赏中国音乐。

(责编：王禹蘅、杨牧)