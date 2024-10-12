人民网内罗毕10月11日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：在世界标准日来临之际，中国血吸虫病防治技术标准宣贯暨实验室检测能力提升培训班日前在坦桑尼亚桑给巴尔地区奔巴岛举行。培训班由中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组与桑给巴尔奔巴岛疾病预防控制机构合作举办，来自当地各级疾控机构及医院的80余名医护人员、实验室技术人员参加培训。

培训现场。专家组供图

培训期间，中国专家组详细讲解了埃及血吸虫的生物学特性、流行病学特征以及诊断与治疗等关键知识，重点介绍了埃及血吸虫病原学检测技术尿液镜检和核酸检测技术，针对前期国内已成功建立的两项埃及血吸虫检测标准——《埃及血吸虫虫卵检测尿液过滤镜检法（团体标准 T/JPMA014-2022）》和《埃及血吸虫核酸检测重组酶介导等温扩增法（江苏省地方标准DB32/T4565-2023）》进行了详细、系统的宣贯，并通过一对一的指导，让学员们较好掌握了检测技术。

中国专家组进行标准宣贯。专家组供图

奔巴卫生署医政处处长马苏德表示，通过此次培训班标准的学习和实践，当地疾控与医疗机构对埃及血吸虫病规范检测能力得到有力提升，为确保当地患者及时发现、及时治疗奠定较好基础。

2014年，中国在世界卫生大会上签署了关于在坦桑尼亚开展血吸虫病防治合作的谅解备忘录，中国政府负责提供资金和技术支持。2017年，江苏省血吸虫病防治研究所首批专家组进驻奔巴岛。2023年9月，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术二期项目启动。

奔巴卫生署医政处处长马苏德致辞。专家组供图

据了解，多年来，江苏省血吸虫病防治研究所围绕全球血吸虫病消除目标与国内输入性血吸虫病防控的工作要求，在积极研发血吸虫病防控新技术、新产品的同时还组织国内外专家对中国血吸虫病防控的经验、策略进行总结与提炼。在此基础上，为进一步规范埃及血吸虫病的诊断方法，该所牵头制定完成了两项埃及血吸虫检测标准——《埃及血吸虫虫卵检测 尿液过滤镜检法（团体标准 T/JPMA014-2022）》和《埃及血吸虫核酸检测 重组酶介导等温扩增法（江苏省地方标准DB32/T4565-2023）》。

实验室操作培训现场。专家组供图

(责编：王禹蘅、杨牧)