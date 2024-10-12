人民网内罗毕10月10日电 （记者黄炜鑫 通讯员卢东方、王军杰）南苏丹瓦乌消息：日前，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队经过近20天的持续奋战，克服高温炎热、物资器材紧张等难题，高标准完成联南苏团瓦乌市机场基础设施升级改建任务，一次性通过联南苏团工程部门验收。我维和工兵分队的高标准受到联南苏团工作人员的一致好评与高度赞扬。

吊装外围防卫设施。罗诗颖摄

瓦乌机场是一座可以起降中大型飞机的多用途机场，是联南苏团遂行人道主义物资运送、联合国军警人员调动的重要设施，因其投入使用时间过长，机场多处基础设施老化严重，存在较大安全隐患。

吊装外围防卫设施。王军杰摄

受领工程命令后，我维和工兵分析机场现有情况，充分研判施工方案，派出工程、运输、保障等小组进行配合，确保任务各环节协同紧密，无安全隐患。

通力合作搬运器材。邓原淘摄

该项任务中，维和工兵分队累计出动各类机械装备数十台次，对机场的基础设施、卫星通信设备等进行了升级改造，大幅提升了基础设施建设水平，确保了机场后续运行安全顺利。

运送通信卫星。罗诗颖摄

此外，维和分队官兵还结合任务区情况，设计并改建了一系列机场外围安全防护设施，得到联南苏团官员的充分认可和高度肯定。

指挥车辆作业。罗诗颖摄

任务完成后，联南苏团官员与官兵们握手告别，并向中国维和军人致以了崇高的敬意和感谢。下一步，我维和工兵将继续根据年度计划安排，推进联合国营地改造、工程建设等各项授权任务。

任务完成后进行交接。王军杰摄

结束任务顺利返营。罗诗颖摄

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