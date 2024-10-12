10月10日，以色列军队袭击联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）阵地和哨塔，并造成联黎部队人员受伤。

以色列军队在加沙地带和黎巴嫩狂轰滥炸，引发日益严重的人道主义危机。联合国巴勒斯坦难民机构负责人警告说：“加沙人又一次徘徊在人为制造的饥荒边缘。”

国际社会担心以色列的军事行动可能将黎巴嫩变成另一个加沙，而内塔尼亚胡表示，如果黎巴嫩人民不反对真主党，黎巴嫩将遭遇和加沙同样的命运。

面对此情此景，为以色列提供武器支持的美国和西方政府情何以堪？在支持以色列和应对人道主义危机之间，美国和西方国家越来越感到棘手。

对不断扩大的人道主义危机视而不见，不仅严重损害了以色列军事行动的道德基础，也损害了美国和西方支持以色列的道德基础。内塔尼亚胡眼里只有军事议程，对任何要求他关注人道主义危机、结束军事行动的呼声都置之不理，不屑一顾。

法国总统马克龙呼吁停止向以色列运送武器，结果内塔尼亚胡斥其“可耻”。美国总统拜登甚至表示，以色列在全世界的眼中越来越像一个流氓国家，但内塔尼亚胡不为所动，毫不退让。

内塔尼亚胡周三与拜登通电话，准备对伊朗展开重大报复行动。拜登敦促他避免紧张局势升级，以免陷入更大的冲突。德黑兰警告说，如果以色列发动任何袭击，伊朗将予以强烈回应。由此可见，内塔尼亚胡政府的报复行动将加剧军事冲突。

共和党总统候选人特朗普则力挺内塔尼亚胡，称后者“知道自己在做什么”，甚至鼓励其“把这件事做完”，他将给予以色列快速获胜所需的支持。因此，有人猜测内塔尼亚胡希望通过延续战争影响美国大选来支持特朗普。

以色列拒不接受美国提出的在加沙和黎巴嫩停火的建议，白宫对内塔尼亚胡无视美国关切深感沮丧，却似乎无能为力。拜登政府如果停止对以色列的武器供应，在国内政治上将是危险的，可能会对哈里斯的选情造成不利影响。面对中东战火蔓延，生灵涂炭，拜登政府进退维谷，无计可施。

本文译自《中国日报》10月11日社论

原文标题：Double act cause for grave concern

(责编：艾雯、刘叶婷)