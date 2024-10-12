新华社日内瓦10月11日电（记者马汝轩）瑞士日内瓦伯尔尼大区经济发展署前署长、经济学家菲利普·莫尼耶日前接受新华社记者采访时表示，欧盟对自中国进口电动汽车加征关税会产生诸多负面影响，不仅令欧洲消费者利益受损，而且不利于欧洲本土电动汽车产业发展，“是不明智之举”。

欧盟委员会4日宣布，对自中国进口电动汽车加征关税的提议已获成员国必要支持。决定一经公布，便遭到欧洲多方反对。

这是10月4日在比利时布鲁塞尔拍摄的欧盟委员会大楼。新华社记者赵丁喆摄

莫尼耶认为，欧洲传统车企在绿色转型领域面临巨大挑战，尤其在电池技术上仍有待进一步突破。他说，中国在电动汽车电池领域具有显著竞争优势，“电池是电动车的关键组件，中国的领先地位为其电动车产业的发展提供了重要支撑”。

谈及推动欧洲汽车产业发展之道，莫尼耶说，欧盟方面应设定碳排放目标，让市场选择最优技术，而不是人为干预产业发展。他强调，加征关税不是解决问题的办法，谈判和协商才是应对产业发展问题的最佳途径，“我们在全球看到许多因高关税政策而引发的自身产业竞争力降低的案例，欧盟应汲取教训”。

(责编：艾雯、刘叶婷)