新华社万象10月11日电 题：弘扬东方智慧 建设更好亚洲

新华社记者赵旭 汤沛沛

在老挝万象举行的东亚合作领导人系列会议上，与会国家普遍呼吁加强互利合作、促进共同发展，体现出推动地区长期健康稳定繁荣的政治意愿。亚洲国家有共同的家园、利益和机遇，更有共同的价值追求。面向未来，地区国家应进一步树牢亚洲意识，弘扬东方智慧，朝着构建一个和平安宁、共同繁荣、开放融通的亚洲稳步前行。

博大精深的东方智慧为地区国家共迎挑战、共促发展提供源源不断的营养和力量。亚洲孕育了众多古老文明，在长期实践中形成了独到的处世思辨。“孤掌难鸣，众擎易举”引导亚洲国家在风险挑战面前坚定选择团结协作；“海纳百川，有容乃大”帮助亚洲国家洞穿保护主义和单边主义迷雾，走开放包容的大道正途；“亲仁善邻，国之宝也”促进各国以对话促理解、以友善促和睦，和平解决分歧、矛盾或争端。

9月28日，在广西南宁国际会展中心，消费者在选购来自泰国的商品。在广西南宁举行的第21届中国—东盟博览会上，东盟国家的榴莲、红木、饼干、咖啡和俄罗斯牛筋肠、秘鲁羊驼毛公仔等产品“走红”，深受观众喜爱。新华社记者陆波岸摄

胸怀这些理念信念，中方多年来秉持互利友好宗旨，积极参与地区国家各领域合作并取得丰硕成果。2021年，双方正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。在双方领导人的战略引领下，中国－东盟命运共同体建设迈出坚实步伐，高质量共建“一带一路”结出累累硕果。中老铁路成为老挝首条现代化铁路，大大促进区域互联互通。雅万高铁标志着印尼正式迈入高铁时代。柬埔寨金港高速公路、老挝万象－万荣高速公路、许多现代化机场以及港口等基础设施的建成极大提升了区域交通运输能力，为经济发展注入了新的活力。

中国与东盟新质生产力合作势头强劲、前景广阔。日前在广西南宁举行的第21届中国－东盟博览会上，中国在绿色能源、数字经济，尤其是新能源汽车、锂电池和光伏产品“新三样”等方面的领先优势吸引大量国际合作伙伴对接洽谈。本次中国－东盟（10+1）领导人会议，与会各国一致同意继续深化贸易、投资、农业、互联互通、应对气候变化等领域合作，拓展人工智能、数字经济、绿色经济等新兴领域合作。会议通过了《中国－东盟关于实质性结束中国－东盟自贸区3.0版升级谈判的联合声明》，与会东盟国家表示愿以此为契机，加强同共建“一带一路”倡议对接，持续推进区域经济一体化，构建更为紧密的东盟—中国命运共同体，为维护地区和平、稳定和繁荣作出贡献。

9月28日，观众在第21届中国—东盟博览会上挑选马来西亚榴莲。新华社记者周华摄

作为世界上经济发展最活跃的地区之一，东亚地区拥有庞大的人口规模、强大的制造业基础和高度发达的科技创新能力。多年来，包括“10+1”和“10+3”在内的东亚合作机制为地区各国提供了协调政策、深化经济联系的平台。东亚地区贸易投资、金融合作、基础设施建设、人文交流合作势头强劲，整体竞争力不断提升。面对个别域外国家在本地区构筑“小院高墙”，搞“脱钩断链”，组建排他性小圈子的行径，东盟国家对单边主义、保护主义说“不”，明确拒绝“选边站队”，倡导通过对话与合作解决问题，致力于推动区域的和平与发展。此次东盟与中日韩（10+3）领导人会议上通过的《东盟与中日韩领导人关于加强区域供应链联通的声明》也体现了和平、发展、合作、共赢是亚洲地区人心所向。

亚洲好世界才能更好。中国与东盟坚持真正的多边主义和开放的区域主义，为推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化注入强大动力和信心。正如老挝国家主席通伦在此次东盟峰会开幕式上所说，以“东盟方式”推进合作符合东南亚地区特点，有利于维护和促进地区乃至世界和平稳定和社会经济可持续发展。展望未来，各方要把握东亚机制发展的正确方向，推进各领域务实合作，促进和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园建设迈上新台阶。

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