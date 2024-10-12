中国日报网10月11日电 据福克斯新闻网9日刊文报道，美国犯罪危机远未结束，暴力继续影响民众日常生活。

文章称，联邦调查局公布的犯罪数据远远不能全面反映美国的犯罪和公共安全状况。犯罪仍然困扰着太多的美国社区，让民众对公共安全和家庭幸福感到担忧。

近一个世纪以来，联邦调查局的统一犯罪报告（UCR）一直是了解和解释美国公共安全的重要基准之一。该系统是全国各地参与的执法机构自愿提交的犯罪数据的储存库。从旧的报告方法过渡到新的、更全面的系统 “全国事件报告系统 ”后，数千家报告机构未能适应这一变化，导致全国范围内的大部分犯罪数据下落不明。一些全国最大、暴力程度最高的城市，如纽约和洛杉矶，并没有为这一转变做好准备，它们的犯罪统计数据的缺失无疑使总体调查结果出现偏差。

尽管自 2021年变革生效以来，许多机构已做出必要调整，向联邦调查局提交了数据，但仍有太多机构没有这样做。

UCR数据的局限性还在于，它只反映了向警方报告的犯罪情况，而非所有已发生的犯罪。可悲的是，对许多美国人来说，报案往往感觉是死路一条，尤其是当他们认为犯罪者永远不会被刑事司法系统追究责任的时候。

为了更好地了解社会中犯罪的真实性质并解决联邦调查局报告系统的局限性，司法部于 1973年开始进行全国犯罪受害情况调查。该调查不再仅仅依靠向警方报告的犯罪数据，而是每年对近25万人进行调查，以便更清楚地了解犯罪活动的范围和程度，包括向警方报告和未报告的犯罪活动。

与联邦调查局最近的调查结果不同，2023年的司法部调查显示，12岁及以上人群的暴力受害率--包括强奸、抢劫和严重伤害--与 2022年相比几乎没有变化。

调查还发现，去年只有不到一半的抢劫受害者向警方报案，这一统计数据反映出公众对犯罪行为感到厌倦，对刑事司法系统感到沮丧，因为刑事司法系统往往把罪犯的需求置于受害者的需求之上。

美国的犯罪危机远未缓解，许多美国人在自己的社区所面临的现实是，那里的暴力事件继续影响着日常生活。统计数字本身无法反映那些仍在努力应对社区内持续高犯罪率的人们的生活经历。

(责编：艾雯、刘叶婷)