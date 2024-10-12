人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

比利时专家：中欧不存在根本利益冲突，仍有大量合作机会

2024年10月12日08:45 | 来源：中国日报中国观察智库
小字号

导读

中国与欧洲在经济上既相互竞争又相互依赖。近期欧洲政坛发生变化，民粹主义政党影响力上升。欧洲在错误的“去风险”观念指导下，针对中国产品加征关税，发起反补贴调查，中欧贸易关系愈发紧张。事实上中欧之间并不存在根本的利益冲突，本可共同发展，实现双赢。中欧仍有大量合作机会，在气候变化、消除全球饥饿等全球性重大问题上应加强建设性合作。

作者：贝尔纳·德威特 (Bernard Dewit)

比利时-中国经贸委员会主席 德威特律师事务所高级合伙人

当前世界地缘政治形势复杂，全球性挑战日益增多，中国经济与欧洲经济始终紧密交织，相互依赖。总体来看，中欧关系复杂，围绕“脱钩”和“去风险”的讨论不绝于耳。在某些方面，中欧两股全球力量是战略对手，但双方经济的高度互补性不容忽视。

近来，欧洲多场选举的结果反映了显著的政治变化，右翼民粹主义政党的支持率攀升，绿党的支持率下降。民粹主义情绪的高涨以及由此导致的欧洲议会分裂，可能对欧洲政策制定的稳定性构成威胁，也可能对中欧关系产生不利影响。然而，中间党派成功保持了强势地位，因此欧盟的气候行动将继续推进。

总体而言，近年来欧盟对华政策经历了重大讨论，发生了显著变化。欧洲一直寻求战略自主的实现，追求构建更加互利互惠的国际关系。

欧盟在《欧洲绿色协议》框架下努力将绿色技术融入产业，与此同时，与中国在这些领域的竞争日趋激烈。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲的气候政策旨在确保欧洲的竞争力，这意味着在电动汽车、太阳能电池板和风力涡轮机等领域，中欧贸易关系将愈发紧张。

最近，欧盟对华电动汽车发起反补贴调查并加征关税，这些措施说明中欧贸易关系的确愈发紧张。对特定型号中国电动汽车征收反补贴税的政策于7月初生效，该政策的基础是这样一种观点：中国支持电动汽车的补贴可能会威胁到欧洲汽车产业和市场。然而事实并非如此：中国出口到欧洲的电动汽车数量确实很大，但在欧洲汽车销售总量中的占比仍然较小。

欧盟委员会的关税决定要想永久生效，必须得到多数成员国同意，各成员国需要磋商才能拿出最终结果，这就为中欧对话以及探索中欧合作与共同发展的前景提供了机会。

欧盟将继续推行“去风险”战略，引入更多旨在帮助欧洲企业在绿色技术领域与中国竞争的政策。同时，中国也开始对白兰地等部分欧洲出口产品进行调查。因此，必须密切关注中欧紧张局势，避免其演变为全面贸易战。

作为比利时-中国经贸委员会主席，我支持中欧合作，坚信双方甚至全球都能从合作中获利。我们不能忘记中欧相互依赖这一事实，因此双方并不存在根本的利益冲突。双方从彼此的发展中获益，均坚持战略自主和多边主义，并就气候变化等全球问题上达成了广泛共识。

当今世界日益出现两极化趋势，面对地缘政治变局与挑战，中欧必须在气候变化、消除全球饥饿等关键问题上加强建设性合作。

欧盟委员会执行副主席马罗什·谢夫乔维奇也重申了这一点，他希望“绿色”继续成为“中欧合作的主旋律”。在6月举行的第五次中欧环境与气候高层对话中，谢夫乔维奇表示，“关键在于不要忽视核心问题……即人类的生存与地球的宜居性”。

中欧应继续保持在实现可持续发展目标与《巴黎协定》目标方面的合作势头。在碳排放交易系统、气候智慧型城市、科技发展、长期低排放发展战略、车辆和农业温室气体排放等方面，中欧仍有大量合作机会。应对环境问题，促进可再生能源的发展，将使中欧长期受益。尤其是对中欧企业来说，它们可以发挥各自的专长，在中欧市场创造新的就业岗位和投资机遇。

本文原文发表在中国日报国际版，原标题为 "Sino-EU ties can benefit from mutual development"

出品：中国日报中国观察智库

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部