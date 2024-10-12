导读

中国与欧洲在经济上既相互竞争又相互依赖。近期欧洲政坛发生变化，民粹主义政党影响力上升。欧洲在错误的“去风险”观念指导下，针对中国产品加征关税，发起反补贴调查，中欧贸易关系愈发紧张。事实上中欧之间并不存在根本的利益冲突，本可共同发展，实现双赢。中欧仍有大量合作机会，在气候变化、消除全球饥饿等全球性重大问题上应加强建设性合作。

作者：贝尔纳·德威特 (Bernard Dewit)

比利时-中国经贸委员会主席 德威特律师事务所高级合伙人

当前世界地缘政治形势复杂，全球性挑战日益增多，中国经济与欧洲经济始终紧密交织，相互依赖。总体来看，中欧关系复杂，围绕“脱钩”和“去风险”的讨论不绝于耳。在某些方面，中欧两股全球力量是战略对手，但双方经济的高度互补性不容忽视。

近来，欧洲多场选举的结果反映了显著的政治变化，右翼民粹主义政党的支持率攀升，绿党的支持率下降。民粹主义情绪的高涨以及由此导致的欧洲议会分裂，可能对欧洲政策制定的稳定性构成威胁，也可能对中欧关系产生不利影响。然而，中间党派成功保持了强势地位，因此欧盟的气候行动将继续推进。

总体而言，近年来欧盟对华政策经历了重大讨论，发生了显著变化。欧洲一直寻求战略自主的实现，追求构建更加互利互惠的国际关系。

欧盟在《欧洲绿色协议》框架下努力将绿色技术融入产业，与此同时，与中国在这些领域的竞争日趋激烈。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲的气候政策旨在确保欧洲的竞争力，这意味着在电动汽车、太阳能电池板和风力涡轮机等领域，中欧贸易关系将愈发紧张。

最近，欧盟对华电动汽车发起反补贴调查并加征关税，这些措施说明中欧贸易关系的确愈发紧张。对特定型号中国电动汽车征收反补贴税的政策于7月初生效，该政策的基础是这样一种观点：中国支持电动汽车的补贴可能会威胁到欧洲汽车产业和市场。然而事实并非如此：中国出口到欧洲的电动汽车数量确实很大，但在欧洲汽车销售总量中的占比仍然较小。

欧盟委员会的关税决定要想永久生效，必须得到多数成员国同意，各成员国需要磋商才能拿出最终结果，这就为中欧对话以及探索中欧合作与共同发展的前景提供了机会。

欧盟将继续推行“去风险”战略，引入更多旨在帮助欧洲企业在绿色技术领域与中国竞争的政策。同时，中国也开始对白兰地等部分欧洲出口产品进行调查。因此，必须密切关注中欧紧张局势，避免其演变为全面贸易战。

作为比利时-中国经贸委员会主席，我支持中欧合作，坚信双方甚至全球都能从合作中获利。我们不能忘记中欧相互依赖这一事实，因此双方并不存在根本的利益冲突。双方从彼此的发展中获益，均坚持战略自主和多边主义，并就气候变化等全球问题上达成了广泛共识。

当今世界日益出现两极化趋势，面对地缘政治变局与挑战，中欧必须在气候变化、消除全球饥饿等关键问题上加强建设性合作。

欧盟委员会执行副主席马罗什·谢夫乔维奇也重申了这一点，他希望“绿色”继续成为“中欧合作的主旋律”。在6月举行的第五次中欧环境与气候高层对话中，谢夫乔维奇表示，“关键在于不要忽视核心问题……即人类的生存与地球的宜居性”。

中欧应继续保持在实现可持续发展目标与《巴黎协定》目标方面的合作势头。在碳排放交易系统、气候智慧型城市、科技发展、长期低排放发展战略、车辆和农业温室气体排放等方面，中欧仍有大量合作机会。应对环境问题，促进可再生能源的发展，将使中欧长期受益。尤其是对中欧企业来说，它们可以发挥各自的专长，在中欧市场创造新的就业岗位和投资机遇。

本文原文发表在中国日报国际版，原标题为 "Sino-EU ties can benefit from mutual development"

出品：中国日报中国观察智库

(责编：艾雯、刘叶婷)