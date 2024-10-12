新华社北京10月11日电 多名消息人士向媒体披露，沙特阿拉伯等海湾国家正游说美国，希望阻止以色列打击伊朗石油设施，担心一旦冲突继续升级，战火将波及自身。这些海湾国家还告知美方，如果以色列对伊朗发动打击，他们不会向以方开放领空。

据路透社10日报道，伊朗一名高级官员和一名外交官员透露，伊朗在本周的会晤中警告沙特方面，如果为以色列袭击伊朗提供任何协助，伊朗将无法确保沙特石油设施的安全。

9月21日，伊朗军人在首都德黑兰参加阅兵式。新华社记者沙达提摄

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐9日访问沙特，与沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼和外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特会晤。

多名不愿公开身份海湾国家消息人士告诉路透社，伊朗通过外交渠道要求海湾国家利用其对美国的影响力，游说美方阻止以色列袭击伊朗石油设施。海湾国家官员已就以色列可能对伊朗发动报复性袭击向美方表达了忧虑。

这些海湾国家消息人士说，沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林这些海湾国家都非常希望地区紧张局势缓和，“我们将被夹在一场导弹战中间。我们非常担忧，特别是在以色列打击伊朗石油设施的情形下”。

他们表示，沙特等海湾国家拒绝向以色列开放领空对伊朗发动任何打击，并告知美方这一立场。“海湾国家不会允许以色列使用其领空，不会允许以色列导弹通过，不希望以色列打击（伊朗）石油设施。”一名消息人士强调。与沙特王室关系接近的沙特分析师阿里·谢哈比说：“伊朗已表明，如果海湾国家向以色列开放空域，将被认定为战争行为。（沙特）不会允许任何人使用领空。”

9月21日，伊朗军人在首都德黑兰参加阅兵式。新华社记者沙达提摄

上述消息人士警告，伊朗和海湾国家的石油设施如果真的受到打击，将威胁国际原油供应，也将对美国经济和政治不利。“如果油价飙升至每桶120美元，将损害美国经济和（美国副总统卡玛拉·）哈里斯赢得总统选举的几率。”一名消息人士说，“所以，（美方）不会允许这场石油战争扩大”。

伊朗本月1日向以色列发射上百枚弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以报复以色列自本轮巴以冲突以来对伊朗、黎巴嫩和巴勒斯坦实施的一系列军事和暗杀行动。以色列称此次袭击越过红线，称要让伊朗付出代价。美国阿克西奥斯新闻网站2日援引以色列官员的话报道，以方可能以各种方式报复，包括打击伊朗核设施。

美国总统约瑟夫·拜登与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡9日通电话。白宫表示，通话“坦率且富有成效”，两国领导人就以色列报复伊朗的措施保持沟通。同一天，以色列国防部长约亚夫·加兰特视察部队时称，以方的打击将“致命、精确且出人意料”。

拜登上周表示，美国不支持以色列打击伊朗核设施，也不鼓励以色列破坏伊朗能源设施。

两名以色列高级官员向路透社表示，以色列军方已向国家领导层提交一系列报复方案，包括打击伊朗石油设施，截至9日以方尚未作出最终决定。（惠晓霜）

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