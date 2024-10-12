新华社日内瓦10月11日电 通讯｜“不仅是纪念过去，更是展望未来”——重振《北京宣言》精神成为联合国人权理事会广泛共识

新华社记者石松

10月9日，在联合国人权理事会第57届会议上，各国代表齐聚一堂。当联合国人权理事会主席兹尼贝尔问：“有没有人要求进行表决？”会场上鸦雀无声。随即他宣布：“L.2号决议草案以协商一致方式通过！”

当天，人权理事会正式通过由中国代表丹麦、法国、肯尼亚和墨西哥共同提交的纪念《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年决议。这项决议目前已有114国参与共提，成为近年来共提国数量最多的人权理事会决议。这也表明，尽管人权理事会政治化和极化氛围加剧，各国仍在重振《北京宣言》精神方面拥有广泛共识。

决议决定，在将于2025年召开的联合国人权理事会第58届会议的高级别会议阶段举行一次高级别主题会议，以纪念第四次世界妇女大会30周年，并邀请人权理事会主席考虑以“《北京宣言》和《行动纲要》30周年”作为理事会第58届会议期间举行的人权主流化问题年度高级别主题会议的主题。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在介绍决议草案时表示，近30年前，北京第四次世界妇女大会通过了《北京宣言》和《行动纲领》，这是世界妇女事业发展的里程碑。30年来，妇女社会地位显著提升，同时全面落实《北京宣言》仍面临挑战。这项决议旨在重振《北京宣言》精神，反映了各方希望加快实现性别平等、合作应对挑战的共同心声。

法国、芬兰、冈比亚、苏丹、多米尼加、智利、阿根廷、日本等国的代表在决议通过时发言，感谢中国牵头提出这一重要倡议，强调《北京宣言》和《行动纲领》具有重要历史意义。

法国代表指出，1995年通过的《北京宣言》和《行动纲领》创新性地阐明了性别平等是和平与发展的关键因素，推动全球承认妇女和女童权利的普遍性，得到了189个国家和地区的支持，团结了国际社会。

芬兰代表指出，《北京宣言》和《行动纲领》为全球消除对女性赋权的各种障碍提供重要指导，展现了国际社会在推动性别平等方面的坚定决心，芬兰愿意积极参与《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年的纪念活动。

智利代表指出，《北京宣言》和《行动纲领》被视为推动妇女和女童权利的基石性文件，近30年过去了，《北京宣言》和《行动纲领》继续引导全球打击所有形式的歧视。

冈比亚代表表示，《北京宣言》和《行动纲领》确认了各国共同致力于推动性别平等的承诺，冈比亚为能够参与协商一致通过这一决议而自豪。

墨西哥、菲律宾等国以及联合国妇女署、人权高专办等机构在第一时间向在场的中国外交官表示祝贺和赞赏。

联合国消除对妇女歧视委员会法国籍委员妮科尔·阿姆利纳在决议通过后接受新华社记者采访，她高度肯定了中国在推动全球妇女权利方面的引领作用，这项决议获顺利通过，“不仅是纪念过去，更是展望未来”。

“消除对妇女歧视委员会完全赞同该决议的愿景，认为这意味着在全球层面迈出新的一步、推动新的努力、激发新的动力。这是今天最好的消息。”阿姆利纳说。

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