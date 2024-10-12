新华社德黑兰/莫斯科10月11日电（记者陈霄 张继业）据伊朗和俄罗斯官方11日公布的消息，伊总统佩泽希齐扬与俄总统普京当天在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行会谈，一致表示将促进两国间合作。

据伊朗总统府当天发表的声明，佩泽希齐扬和普京在阿什哈巴德出席国际会议期间举行了会谈。佩泽希齐扬说，伊俄关系是真诚的、战略性的。从经济和文化的角度看，伊俄关系日趋牢固。两国拥有良好的互补性，希望进一步促进两国间的合作。

在谈到地区形势时，佩泽希齐扬说，以色列不尊重伊朗的主权、国际法律和人道主义原则，导致地区局势十分严峻。

今日俄罗斯通讯社当天报道说，普京在会谈中表示，发展同伊朗的关系对俄罗斯具有优先意义。目前，双边关系发展顺畅，贸易势头良好。两国在国际舞台上积极合作，在国际事务中拥有相近立场。普京在会谈中还邀请佩泽希齐扬访俄，后者接受了邀请。

另据俄罗斯克里姆林宫网站当天消息，普京当天抵达阿什哈巴德，出席了纪念土库曼斯坦诗人和思想家马赫图姆库里诞辰300周年、主题为“时代与文明的交互关系——和平与发展之根基”的国际论坛。

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