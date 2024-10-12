中国海军“和平方舟”号医院船目前正在海外执行“和谐使命-2024”任务。

当地时间9月22日，“和平方舟”号医院船圆满完成对刚果（布）的再次访问，缓缓驶离黑角港码头。

在为期7天的访问中，“和平方舟”号医院船全程为当地民众、华侨华人等提供医疗服务，累计诊疗4400余人次，开展辅助检查检验2300余人次，成功实施手术127例，收治住院患者22人。中国医护人员的仁心仁术赢得了当地患者和各界人士的高度赞扬。

刚果（布）国防部长蒙乔：7年前，"和平方舟"号医院船就曾到访过这里，这反映了我们两国人民之间良好的兄弟关系。"和平方舟"为刚果（布）人民提供了完美的医疗服务，我们对中国为世界发展，尤其是为和平所做的一切说声 "谢谢"。

刚果（布）及周边国家地处赤道，光照强烈，白内障患者非常多，中国医生的到来为他们带来了光明和希望。

当地患者珍妮特：得知中国医生要来，我们特地来这里，因为我们信任中国医生。

安哥拉女孩奥利安娜患有多发性子宫肌瘤且体积较大，跨国奔波四天来到 “和平方舟”号医院船，经中国医生手术共摘除重2.15公斤的13颗肿瘤，术后奥利安娜恢复良好。她表示，“和平方舟”点燃了她的希望之光，以后她一定要去中国看看。

安哥拉患者奥利安娜：我要感谢所有的中国医生，“和平方舟”的医疗人员给了我第二次生命。这种疾病已经困扰我很多年了，我们国家无法进行这方面的手术，我不得不跟随“和平方舟”来到刚果（布）。再次感谢中国对我们非洲同胞的帮助。

第30批援刚果（布）中国医疗队护士张欣超表示，一位骨折两年的患者因为长期无法治疗，大腿肿胀得已经和腰一样粗。“和平方舟“医护人员和中国援外医疗队到黑角市恩哥约医院进行学术交流时，张欣超为这名患者找到了治疗的机会。

张欣超：患者名叫布莱斯，两年前在一次车祸中右腿股骨严重骨折。考虑到“和平方舟”号医院船只停留7天，来不及手术，我们就为他打听联系黑角当地的医院。我们欣喜地发现，这家2022年运营的医院有钢钉钢板这样的医疗器材，随后我们联系了布莱斯，他听到后非常开心，表示过几天再到恩哥约医院就诊。

在“和平方舟”号医院船停靠刚果（布）黑角港期间，“和平方舟”医疗团队还前往当地医院同援刚果（布）中国医疗队一起为当地民众进行诊疗，当地华侨华人也闻讯纷纷登舰求医。

一家中资公司的中国船员常洪彬在捕鱼作业时，不慎被渔网钢缆击中右腿，导致无法活动且疼痛剧烈。“和平方舟”号医院船医护人员立即启动急救预案，对常洪彬做了详细检查。

“和平方舟”号医院船骨科医生陈宜：综合患者病史、查体及X线检查，我们判断伤员为右腿胫腓骨中段骨折。综合他的身体条件和伤情，我们几位骨科医生研究后决定为伤员实施“骨折手法复位+石膏固定术”。

治疗完毕后，打上石膏坐在轮椅上的常洪彬原本紧皱的眉头舒展开来。中国军医的专业治疗让他悬着的心终于落了下来。

中国籍受伤渔民常洪彬：有强大的祖国做我们的后盾，我们在海外工作的人员感到无比温暖。

“和平方舟”号医院船此次在黑角停靠时间有限，很多患者手术后续的治疗康复工作由第30批援刚果（布）中国医疗队接手负责。56岁的玛瑞安女士就是这样一名患者，她在5年前发现后背有个肿物，肿物逐渐增大并明显突出体表。

第30批援刚果（布）中国医疗队医生秦琼：不到两个小时的时间，玛瑞安女士就做完全部术前检查并拿到结果，外科团队当天在手术室进行背部肿物切除，手术过程很顺利。在医疗船离开后，患者如期来到中国医疗队（黑角分队）驻地卢旺基里医院复诊，我们已完成复诊并嘱咐患者按时来换药，待伤口完全愈合后来医疗队拆线。

患者玛瑞安：手术不仅仅切除了我身体上的肿块，也切除了我心灵上的阴影，让我更加自信。

刚果（布）很多人很少进食蔬菜和水果，患有便秘、痔疮等疾病的病人较多。

宋波是第30批援刚果（布）中国医疗队的内科医生，在“和平方舟”号医院船访问期间，他和“和平方舟”号的医护人员一起处置了多名便秘患者，并开具了来自中国的药膏。

宋波：给我印象最深的是一名50多岁的患者，患者像小孩子一样跑到我身边说“我从未想过，这样一支小小的药膏，竟能带给我如此大的改变”。

图片由受访者提供

(责编：艾雯、刘叶婷)