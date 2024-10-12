新华社巴黎10月11日电（记者唐霁）法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼和西班牙首相桑切斯11日发表联合声明，谴责以色列最近针对联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）的袭击。

法国总统府当天公布的这份联合声明说，作为联黎部队的长期派遣国以及黎巴嫩和以色列的合作伙伴，法国、意大利和西班牙三国对数名维和人员在黎巴嫩纳古拉遇袭受伤表示愤慨。这些袭击严重违反了以色列根据联合国安理会第1701号决议和国际人道主义法所承担的义务。这些攻击毫无道理，必须立即停止。

三国强调，所有联合国维和士兵都必须受到保护，三国对联黎部队及其人员在极其困难的情况下继续工作表示支持。

三国呼吁各方立即停火并全面执行联合国安理会第1701号决议，并表示这是让流离失所的以色列人和黎巴嫩人安全返回家园的唯一途径。

联黎部队10日发表声明说，以军一辆坦克当天向联黎部队位于纳古拉地区司令部的一座哨塔开火，造成两名维和部队人员受伤。此外，以军还袭击了黎南部边境拉布纳地区一处联合国维和部队掩体，损坏了车辆和通信系统。黎巴嫩国家通讯社11日报道说，以色列军队当天袭击了联黎部队位于纳古拉和提尔之间的一座哨塔，造成斯里兰卡营两名士兵受伤。以色列当天还袭击了位于纳古拉的联黎部队指挥中心的主要入口，造成入口损坏。

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