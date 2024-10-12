新华社开罗10月11日电（记者董修竹）埃及外长阿卜杜勒阿提11日与法国外长巴罗通电话时强调，必须在黎巴嫩和加沙地带立即停火，并向黎巴嫩和加沙地带提供紧急人道主义援助。

根据埃及外交部发表的声明，两国外长着重讨论了在加沙地带和黎巴嫩发生的冲突对该地区安全与稳定的影响，以及遏制冲突升级的方法，此次通话是两国就地区危险事态发展正在进行的磋商的一部分。

声明说，阿卜杜勒阿提强调，以色列军队在黎巴嫩的“不合理升级行为”，特别是近期针对联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）的袭击，可能会产生严重后果。他敦促以色列军队承诺保护联合国工作人员和财产的安全。

联黎部队10日发表声明说，以军一辆坦克当天向联黎部队位于黎巴嫩南部纳古拉地区司令部的一座哨塔开火，造成两名维和部队人员受伤。此外，以军还袭击了黎南部边境拉布纳地区一处联合国维和部队掩体，损坏了车辆和通信系统。黎巴嫩国家通讯社11日报道说，以色列军队当天袭击了联黎部队位于纳古拉和提尔之间的一座哨塔，造成斯里兰卡营两名士兵受伤。以色列当天还袭击了位于纳古拉的联黎部队指挥中心的主要入口，造成入口损坏。

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