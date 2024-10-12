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2024年全球国家评估能力会议将在北京延庆举办

2024年10月12日06:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月11日电（记者李春宇）由国家国际发展合作署和联合国开发计划署共同主办的2024年全球国家评估能力会议将于10月13日至18日在北京延庆举办，预计有来自100多个国家和地区的500余名中外代表参加会议。

　　在11日举办的中外媒体吹风会上，国家国际发展合作署监督评估司司长田林表示，举办此次会议是落实联合国发展议程和全球发展倡议的需要，是推进中国国家治理体系和治理能力现代化的需要，也是中国积极参与评估领域全球治理的需要。

　　全球国家评估能力会议是以公共政策评估为主题的全球性专业会议，旨在通过汇集各方公共政策评估战略、工具和实践经验，推动各国加强评估能力建设，助力实现联合国2030年可持续发展议程目标。会议期间将举办以“评估助力实现中国式现代化”为主题的“中国全会”，对中国各领域的评估工作进行权威的介绍和解读。

　　联合国开发计划署独立评估办公室主任莫西尔表示，会议将聚焦评估体系建设等领域，目标是利用评估的力量塑造更加可持续、公平公正的未来。

　　田林说：“我们期待通过会议的举办，让世界更多地听到中国的声音，让会议成果反映更多发展中国家的共识。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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