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外交部发言人就中方跨部门工作组赴巴基斯坦处置“10·6”恐袭事件答记者问

2024年10月12日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月11日电  外交部发言人11日就中方跨部门工作组赴巴基斯坦处置“10·6”恐袭事件答记者问。

　　有记者问：据悉，中方跨部门工作组已抵达巴基斯坦，就“10·6”卡拉奇恐袭事件开展后续处置工作。请问能否介绍详细情况？

　　发言人表示，10月6日，卡西姆燃煤电站车队遇袭导致中方人员伤亡后，中方第一时间派遣跨部门工作组赴巴基斯坦开展工作。工作组10月8日抵达伊斯兰堡后，立即会同中国驻巴基斯坦使馆、有关企业等全面开展事件应急处置。工作组密集会见巴外交部、内政部以及军警、情报部门负责人，要求巴方妥善处理善后事宜，全力救治伤员，彻查事件真相，缉凶惩恶，并采取更严格安保措施，确保中国在巴人员、机构和项目安全。巴方强烈谴责恐袭事件，已全面开展善后处置和查案缉凶，将进一步强化安保措施，全力保护中方在巴利益。

　　工作组在巴期间吊唁遇难同胞，赴医院探望伤者，并前往项目营地慰问企业员工。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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