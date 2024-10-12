新华社北京10月11日电 （记者袁睿）10月11日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动欢迎宴会并致辞。

王毅表示，习近平主席今天上午发表重要讲话，明确指出人民是历史的创造者，构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在，深刻阐释了以“同球共济”的精神、合作共赢的理念、开放包容的胸襟，携手推动构建人类命运共同体的中国主张，为新时代新征程中国民间外交指明前进方向。

王毅强调，中方欢迎更多国际有识之士积极投身人民友好事业，为构建人类命运共同体贡献更多智慧和力量。中国愿与世界各国一切坚守正义、爱好和平、致力发展的人民一道，坚持友好理念，深化友好情谊，共同创造人类更加美好的未来。

塞尔维亚前总统塔迪奇、柬埔寨—中国友好协会主席艾桑奥、日中文化交流协会副会长兼理事长栗原小卷分别代表外方致辞，高度评价中国为促进世界和平发展所作重要贡献，高度赞赏中国人民对外友好协会为增进各国人民相互理解和友好感情发挥的不可或缺作用，愿继续同对外友协紧密联系合作，共同致力于消除误解、消弭冲突，为人类带来和平、发展与机遇。

外国前政要、王室成员、国际友好组织负责人、友好人士等300余人出席。

《 人民日报 》（ 2024年10月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)