新华社万象10月11日电（记者张崇防 汤沛沛）当地时间10月11日，国务院总理李强在老挝万象出席第19届东亚峰会。

李强表示，当前，世界进入新的动荡变革期，全球经济复苏动能不足。今年是和平共处五项原则发表70周年。在变乱交织的世界中，“和平共处”更显可贵，坚持平等相待、互尊互利、共促稳定对亚洲保持快速发展意义重大，维护国际公平正义要继续从五项原则中汲取智慧。五项原则时至今日不仅没有过时，反而是大道至简、历久弥新，更加彰显出其时代价值和世界意义。

李强指出，中方愿同各方一道，进一步弘扬和平共处五项原则，聚焦推动构建人类命运共同体，更好凝聚共识、深化互信、加强合作，携手开创地区和世界更加光明美好的未来。一是坚决守护和平安宁。继续支持以东盟为中心、开放包容的区域架构，走共商共建共享的区域安全治理之路。高度警惕、坚决抑止危害地区稳定、推高冲突风险的行为。二是始终坚持互利共赢。中方愿同各方积极落实习近平主席提出的全球发展倡议，发挥好各自互补优势，在地区国家需要的绿色转型、数字经济等领域加大投入，更好实现普惠包容发展。三是坚定推进开放合作。全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快亚太自贸区建设，推进区域经济一体化，避免把经贸问题泛政治化、泛安全化。

李强表示，地区发展繁荣离不开南海的和平稳定。中方始终致力于遵守包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，始终恪守《南海各方行为宣言》，坚持同当事国通过对话协商妥处分歧，积极开展海上务实合作。当前，中国和东盟国家正积极推进“南海行为准则”磋商，争取早日达成。有关域外国家应当尊重和支持中国与地区国家共同维护南海和平稳定的努力，切实为地区和平稳定发挥建设性作用。

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