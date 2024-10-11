国能印尼爪哇发电公司董事长赵志刚（左二）接收苏布罗托奖杯。国能印尼爪哇发电公司供图

人民网雅加达10月11日电（记者李培松、曹师韵）10月10日，印尼能源和矿产资源部举办苏布罗托奖颁奖典礼。国家能源集团神华国华（印尼）爪哇发电有限公司（以下简称国能印尼爪哇公司）因在电力安全和能源管理领域的卓越表现，荣获大型发电厂（>200 MW）电力安全类别的苏布罗托奖，印尼总统佐科出席颁奖典礼，并对获奖者表示祝贺。

苏布罗托奖是印尼能源和矿产资源部颁发的最高奖项。印尼能源和矿产资源部电力司司长伊斯曼·胡塔祖鲁在颁奖典礼上特别提到，国能印尼爪哇公司在推动能源转型和支持国家净零排放目标中发挥了重要作用，在减少碳排放和提高能源利用效率方面的创新举措卓有成效。获此殊荣不仅彰显了国能印尼爪哇公司长期以来在技术创新和可持续发展方面的斐然成绩，更体现出该公司始终坚持共商共建共享原则，为使共建“一带一路”成果惠及当地民众而做出的不懈努力。

国能印尼爪哇公司位于爪哇岛的西部，毗邻爪哇海，由国家能源集团中国神华能源股份有限公司与印尼国家电力公司PLN NR共同出资组建，是中国企业在海外投资建设的单机容量最大且拥有自主知识产权的火电机组，也是印尼电力建设史上单机容量最大、参数最高、技术最先进、指标最优的高效环保型电站，是印尼电力行业设计年利用小时数最高的燃煤发电机组，项目创下多个百万千瓦级火电机组世界之最。2017年10月5日，印尼总统佐科出席并见证了项目的开工。

(责编：刘叶婷、杨牧)