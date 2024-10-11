新华社联合国10月10日电 出席第79届联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）的中国代表团团长、外交部军控司司长孙晓波10日在一般性辩论上发言，阐述中国在核裁军及全球安全治理等问题上的立场和政策主张，呼吁加强全球安全治理、构建人类命运共同体。

孙晓波表示，当今世界，没有任何国家可以独享安全。某些国家固守冷战思维，全方位发展军力，企图以别国安全为代价谋求绝对安全，这是导致国际安全形势日益严峻的根源。只有倡导平等有序的多极化，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，才能有效维护国际和平与安全。

孙晓波强调，全面禁止和彻底销毁核武器，建立无核武器世界，摆脱核武器与核战争威胁，符合全人类的共同利益。中方呼吁落实五核国领导人关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，有关各方均应当为此作出真诚努力。作为五核国机制协调员，中方将继续为此作出积极努力。

孙晓波指出，核裁军进程必须遵循“维护全球战略稳定”和“各国安全不受减损”原则，循序渐进加以推进。

孙晓波强调，中国奉行自卫防御的核战略，在核政策、意图方面高度透明。中国始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加军备竞赛，不为别国提供核保护伞，不在别国部署核武器。任何歪曲抹黑中国核政策的企图都是徒劳的。

孙晓波表示，日本遗弃在华化武严重威胁中国人民生命财产和生态环境安全。迄今在中国初步发现日遗化武约40万枚，累计销毁量仅占预估总量的四分之一，销毁工作已四度逾期。中方敦促日本切实履行国际义务，加快日遗化武销毁进程。

孙晓波说，今年中国将再次在联大一委提交“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议草案。该决议旨在加强联合国作用，促进对话合作，确保各国特别是发展中国家平等参与国际合作和规则制定，希望各国积极支持并参与决议后续进程。

孙晓波还就伊朗核问题、朝鲜半岛核问题、美英澳核潜艇合作等问题阐述了中方立场。

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