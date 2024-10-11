新华社洛杉矶10月10日电（记者谭晶晶）美国国家海洋和大气管理局10日发布严重地磁暴（G4级）警报，并表示太阳日冕物质抛射引起的地磁暴有可能达到G5级（极强）。

据该机构介绍，8日发生的日冕物质抛射，其产生的带电粒子在美国东部时间10日上午11时许以大约每小时240万公里的速度抵达地球，并引发地磁暴。目前地磁暴已达到G4级（严重），并可能达到G5级（极强）。

日冕物质抛射过程中会有大量太阳物质高速抛离太阳表面，不仅是巨大质量与速度汇聚成的动能，同时还携带着太阳强大的磁场能，一旦冲击地球磁场，会引发地磁场方向和强度急剧变化，即地磁暴。

美国家海洋和大气管理局太空天气预报中心将地磁暴从弱到强分为G1（弱）、G2（中等）、G3（强）、G4（严重）及G5（极强）5个级别。该中心针对此次地磁暴状况已发布多项预警，并表示地磁暴可能引起通信中断、电网承压、导航系统干扰等，还可能影响飓风“海伦妮”“米尔顿”的救援和灾后恢复工作。

据介绍，美国的亚拉巴马州、加利福尼亚州北部等地10日可能看到地磁暴引起的极光。

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