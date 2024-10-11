新华社马德里10月10日电（记者谢宇智）“瞬间—中国野生动物摄影展”10日在位于西班牙首都马德里的联合国旅游组织总部拉开帷幕。联合国旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利出席开幕式并表示，中国有很多美丽的自然风光，很多人对去中国旅游兴趣浓厚。

本次摄影展由中国驻西班牙大使馆和联合国旅游组织联合主办，共展出20幅中国摄影师拍摄的雪豹等野生动物照片，其中多幅作品曾在国际著名野生动物摄影大赛中获奖。这些照片的拍摄者大多是业余摄影师。透过他们相机所记录的精彩瞬间，人们不但能感受到摄影师对自然的热爱，也得以欣赏中国的物种多样性和壮美自然风光。

波洛利卡什维利在开幕式上接受新华社记者采访时说：“中国有很多鲜为人知的自然公园和美丽景色。在自然旅游变得越来越流行和重要的今天，我认为举办这样的展览是推广中国自然旅游的第一步。”

他表示，中国除了大都市外，还有“很多值得一看的东西”。“我相信人们未来去中国旅游，不光是为了看那些建筑和中国现代化的一面，同时也想看看乡村发展以及自然风光，而这正是我们大力支持的优先事项之一。”

波洛利卡什维利预计，赴华外国游客数量将在明年进一步回升。“数字显示，游客正在回到中国。很多人对去中国旅游有着巨大兴趣。”

据中国国家移民管理局统计显示，今年上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。

联合国旅游组织亚太地区负责人黄海国告诉记者说，中国游客和中国旅游业在亚洲旅游业复苏中扮演的角色非常重要。联合国旅游组织对中国政府向多国实行免签入境政策表示欢迎。“我相信中国和国际旅游业会受益于这一有力的政策。”

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