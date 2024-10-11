央视网消息：中国商务部10月8日发布公告，决定自本月11日起，采用保证金形式对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施，各公司保证金比率为30.6%—39%。法国干邑跨行业协会10月8日在一份联合声明中敦促法国政府迅速采取行动推动欧洲谈判，以免为时已晚。

据英国广播公司8日报道，在中国商务部发布公告后，法国烈酒生产商股价遭受重创。生产轩尼诗的奢侈品集团路威酩轩股价下跌超过3%，人头马君度集团股价下跌超过8%。华尔街投行杰富瑞的分析师估计，相关措施可能会导致消费端价格上涨20%，最终拉低销量和销售额约五分之一。

法国国家干邑行业管理局负责人弗洛朗·莫里永向法国媒体表示，中国市场占法国白兰地出口份额的四分之一，关税可能会迫使法国白兰地“从中国市场消失”，当前局面比以往任何时候都更具威胁性。他说，对一些白兰地生产商来说，失去中国市场是一种生死攸关的威胁，因为他们60%的利润来自海外消费者。莫里永表示，现在是法国发挥作用、推动欧洲进行谈判的时候了，期望看到干邑行业能够得到直接且强有力的支持。

数据显示，中国是法国干邑第二大出口市场。欧盟出口到中国的白兰地中99%产自法国，2023年的出口额高达17亿欧元（约合131.7亿元人民币）。而法国政府一直支持欧盟对华加征关税。自欧盟去年10月对中国电动汽车发起反补贴调查以来，中国针对欧盟多项产品启动调查，包括乳制品、猪肉产品、化工产品和白兰地。法国干邑AOC葡萄种植者总联合会主席安东尼·布伦认为，在欧盟推动对华电动汽车征税一事上，法国政府似乎决定将干邑行业作为“牺牲品”。

中国商务部新闻发言人10月9日表示，中方对原产于欧盟的进口白兰地采取反倾销措施，是应国内产业申请依法发起调查并采取的正当贸易救济措施，完全符合世贸组织规则。此前，欧方对中国电动汽车进行反补贴调查并非应产业申请。事实上，欧方相关成员国及其产业对此也有较大反对意见。欧方相关措施，严重缺乏事实和法律基础，明显违反世贸组织规则。中方敦促欧方立即纠正错误做法，共同维护中欧经贸大局。

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