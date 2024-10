中国和东盟友好关系源远流长,是好邻居、好朋友、好伙伴。近年来,在双方共同努力下,中国与东盟务实合作取得长足进展,经贸往来大增,互联互通加强,人文交流蓬勃发展,互利合作为双方人民带来了实实在在的利益。

中国已连续15年成为东盟最大贸易伙伴,东盟连续4年成为中国第一大贸易伙伴。今年1至7月,中国与东盟双边贸易额达到5520亿美元,同比增长7.7%,占同期中国外贸进出口总额的15.8%。

在世界经济复苏乏力大背景下,中国经济展现出韧性。过去十年,中国经济总量占世界经济的比重从12.3%上升到18%以上。因此,中国经济高质量发展将为东盟国家创造新的机遇。在国际局势动荡不安的情况下,中国和东盟关系的强劲发展是近年来亚太地区仍能保持总体和平、稳定与繁荣的原因之一。

作为值得信赖的朋友和可靠的伙伴,中方坚定支持东盟共同体建设,坚定支持东盟在区域合作中的中心地位,坚定支持东盟在国际事务中发挥更大作用。

在动荡不安的世界中,东南亚因其在世界经济和战略格局中的特殊地位而面临严峻的区域地缘政治挑战,甚至有时被推到地缘斗争和大国博弈的前沿。

但是,我们欣喜地看到,许多东盟成员国表现出坚定的决心,坚持开放包容的区域合作架构,维护地区稳定,践行真正的多边主义,反对阵营对抗。只要这一积极态势保持下去,中国-东盟关系就能迎来更加光明的未来。

中国与东盟关系潜力无限,不断为双方合作注入新动力,对双方大有裨益。10月10日至11日,第27次中国—东盟(10+1)领导人会议、第27次东盟与中日韩(10+3)领导人会议和第19次东亚峰会在老挝万象召开。双方当以此为契机,进一步发挥互补优势,加快协调发展,促进各领域交流,为双方合作关系注入新动力。在此过程中,双方不仅将获得直接的经济利益,也将获得保障地区和平与稳定所带来的红利。

本文译自《中国日报》10月10日社论

原文标题:Strengthening friendly Sino-ASEAN ties and close partnership benefits all in region

