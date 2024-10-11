中新网10月10日电 英国《卫报》9日刊登题为《中国将引领绿色能源热潮，未来6年新增项目占比将达60%》的文章指出，国际能源署的数据显示，从现在到2030年，中国预计将占全球新增可再生能源装机容量的约60%。

国际能源署的可再生能源报告发现，未来6年，在中国和印度清洁能源项目引领下，推出可再生能源项目的速度将是过去6年的3倍。全球新增可再生能源装机容量将超过各国政府设定的2030年目标，大致相当于中国、欧盟、印度和美国电力系统的总和。

国际能源署执行干事法提赫·比罗尔称，“如果用两个词来概括这一趋势，那就是：中国、光伏。”到2030年，中国将拥有全球一半以上的可再生能源。国际能源署的数据显示，到2030年，光伏发电量的增长将占到全球新增可再生能源的80%。由于成本下降和政策支持，预计光伏发电量将加速增长，这将使家庭和企业能够投资光伏板，以减少电费。

文章指出，风电也显示出恢复迹象，此前利率和供应链成本的急剧上升曾阻碍该行业的发展，特别是资本密集型的海上风电场。国际能源署预计，2024年至2030年期间，全球风电发电量将比此前6年翻一番。

比罗尔还表示，“可再生能源的发展速度超过了各国政府设定的目标。这主要不仅仅是为了降低碳排放或提高能源安全，更多的是因为可再生能源如今为各国提供了新建发电厂的最便宜的选择。”报告还发现，绿色能源的热潮意味着可再生能源有望在2030年增长2.7倍，超过各国政府设定的目标近25%。

文章提到，2023年，在迪拜举行的联合国气候大会上，约120位世界领导人承诺在2030年前将世界可再生能源容量提高两倍，并且大胆尝试削减全球化石燃料的消耗。

比罗尔表示，实现这一目标“完全有可能”，并补充说，全球各国政府可以采取三个步骤来加快可再生能源投入运营的速度。

文章强调，国际能源署敦促国际金融机构加大力度支持新兴和发展中经济体大力发展可再生能源。

(责编：艾雯、刘叶婷)