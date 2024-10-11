斯里兰卡“一带一路”组织联合创始人玛雅·玛筑仁10月10日在《中国日报》撰文称，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。无论“台独”分裂势力如何上蹿下跳，西方势力如何挑拨离间，都无法改变这一事实。

台湾是中国领土不可分割的一部分

文章指出，台湾是中国领土不可分割的一部分，这一主张具有国际法依据。1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。有鉴于此，中华人民共和国代表是中国在联合国的唯一合法代表，台湾作为中国的一个省没有独立地位。

联大第2758号决议通过以后，联合国及其专门机构均予以恪守，不承认台湾当局所谓在国际上的代表权。

1943年的《开罗宣言》和1945年的《波茨坦公告》等重要历史文献均确认台湾是中国领土的一部分。这些条约性文件具有国际法效力，明确规定将日本强占的台湾岛归还中国，是二战后国际秩序的重要组成部分。

基于这些历史和法律，台湾没有任何根据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织。遗憾的是，美国对此视而不见，千方百计推动台湾地区加入联合国相关机构，并大肆散布误导性言论，执意挑战国际法和国际关系基本准则。

作为联合国创始成员国、安理会常任理事国、《开罗宣言》和《波茨坦公告》签署方，美国理应对台湾是中国领土的法律事实一清二楚。

美国所作所为破坏地区和平稳定

文章进一步表示，美国罔顾自身责任和承诺，通过了“与台湾关系法”等严重损害中国领土主权完整的政策和法律，显然违反了中美三个联合公报，而这正是中美关系的政治基础。

美方在1979年单方面制定的“与台湾关系法”不仅违反了国际法，而且同美国承认的中华人民共和国是中国唯一合法政府的立场背道而驰。多年来，“与台湾关系法”是台海紧张局势持续升级的罪魁祸首，它允许美国与台湾当局保持非正式的外交关系，并向其出售武器和军事装备。美国千方百计干涉台湾问题，严重破坏地区和平。

美国政府公开承认一个中国原则，却又通过对台军售和政客高调窜访肆意挑衅，其双重标准暴露无遗。

中国出台法律措施打击岛内分裂势力，依法惩治“台独”顽固分子。此举表明，中国政府坚决维护领土完整，反对外部势力以任何形式干涉中国内政。

“台独”势力和美国政客通过加剧两岸冲突来谋取利益。而中国政府一直致力于以和平方式实现国家统一，一再强调优先考虑通过对话、经济合作和文化交流解决台湾问题。遗憾的是，美国和台湾岛内某些政客的不当言行让局势更加复杂。

台湾问题是中国内政，任何外部干涉都违背了国际关系基本准则。美国必须尊重台湾是中国领土的历史和法律事实，停止一切威胁地区稳定的挑衅行动。美国只有遵守国际法，才能真正维护全球和平与秩序。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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