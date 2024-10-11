人民网北京10月11日电（谢莹、孙鸿宇）10月10日，第十一届中法环境月开幕式在北京举行。法国驻华大使白玉堂、中国生态环境部国际合作司副司长崔丹丹、第十一届中法环境月推广大使赵露思、法国驻华使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞裴国良、导演雅克·马拉特等中外嘉宾出席开幕式。

本届中法环境月的主题为“同一片天空下”，旨在强调人类的互联互通和携手保护地球的必要性。

白玉堂在致辞中表示，法中两国在环境领域已有数十年合作，中法环境月正是该合作的显著成果之一。白玉堂强调，应该让每个人都参与到环境保护这一共同事业中，这正是设立“中法环境月”的意义所在。“同一片天空下”这一主题强调了全人类之间不可分割的联系，并突出了为共同的未来采取联合行动的重要性。“全球环境挑战不分国界，我们必须共享并共同实施解决方案。”

10月10日，中国生态环境部国际合作司副司长崔丹丹在第十一届中法环境月开幕式上发表致辞。人民网 谢莹摄

崔丹丹在致辞中指出，中法双方在环境与气候领域开展了很多务实合作，近年来成功举办了中法环境年系列活动，并坚定落实两国元首共同发表的《中法生物多样性保护和气候变化北京倡议》，使环境气候合作成为中法全面战略伙伴关系的重要合作领域。

第十一届中法环境月于10月启动，展览、讲座、工坊等多样化的活动将在全国展开。本届环境月的电影板块尤其丰富，其中包括中法合拍的《北京人：人类最后的秘密》。该片导演雅克·马拉特专程来华推广这部纪录电影，并在全国多地与观众交流。

中法环境月于2014年创立，旨在提高公众的环保意识，同时加强落实和推动中法两国在环境领域的合作。

法国驻华使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞裴国良介绍第十一届中法环境月活动。人民网 谢莹摄

10月10日，法国驻华大使白玉堂（左）为中国演员赵露思（右）颁发“第十一届中法环境月推广大使”称号。人民网 谢莹摄

10月10日，导演雅克·马拉特在第十一届中法环境月开幕式上介绍中法合拍片《北京人：人类最后的秘密》。人民网 谢莹摄

10月10日，第十一届中法环境月开幕式上与会嘉宾合影留念。人民网 谢莹摄

(责编：崔越、吴成良)