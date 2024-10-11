记者从商务部（10月10日）举行的新闻发布会上了解到，截至10月9日，已有12.5万境外采购商预注册第136届广交会，且数字化智能产品将较上届增长300％。

据了解，预注册的采购商来自203个国家和地区，其中，共建“一带一路”国家占75.7%，金砖国家占20%，经合组织成员国占17.7%，RCEP成员国占16.4%，中东国家占13.4%，欧美国家占12.5%。

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家表示，已有223家全球零售250强确认组团参会，较上届同期增长23.9%。已报名确认组团参会的境外工商团组有121家，较上届同期增长12%。境外采购商跨越重洋、不远万里来到广交会，体现了全球工商界对中国产品的信赖、对中国经济的信心。

另外，本次广交会充分体现数字化、绿色化趋势。数字化智能产品将达39万件、绿色低碳产品将达104万件，分别较上届增长300％、130%。

据了解，第136届广交会将首次在新能源专区中增加氢能新题材，新设储能产品专区，共吸引新能源参展企业110多家。本届广交会共设置16个智慧类题材专区，参展企业较上届增加近300家，智慧生活、工业机器人、智能制造生产线等专区吸引企业近400家，展位规模超1500个。

中国对外贸易中心主任储士家表示，从广交会看，中国产品、中国品牌整体迈上了高质量发展的新台阶，现场精品荟萃、琳琅满目，不仅质优、价美，而且时尚、安全，体现了中国有信心、有能力为世界提供更多更好的中国制造和中国创造。

第136届广交会将举办约400场新品发布活动，涵盖工业制造、车辆等13个行业。还将发布《电子电器产品出海东南亚市场白皮书》《工具产品欧美市场消费趋势报告》《中国品牌出海发展报告》等研究报告。

（总台央视记者 刘颖 高媛）

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