人民网圣何塞10月10日电 （记者邓圩）北加州中国企业协会日前在加州圣何塞市钱塘中心举办会员大会和新一任会长及理事单位选举。中关村北美、工商银行、中国国航、中国南航、中国移动、中青旅等18家驻美中资企业机构当选新一届理事单位，交通银行旧金山分行行长刘庆当选为新一任会长。

中国驻旧金山总领事张建敏出席本次年会。张建敏高度评价上届中企协工作，并希望驻美中资单位进一步守正创新，做到依法、合规、廉洁经营，展现中企良好形象，为中美经贸关系健康发展作出更多积极贡献。

中国驻旧金山总领事张建敏在北加州中企协年会致辞。冯家琪摄

“面对复杂外部环境，协会着力为会员企业纾困解难、维护权益、代言发声，努力适应外部政策与营商环境的新变化，坚持服务行业和自身建设两手抓，有效完成各项工作既定任务并取得了新成效。”北加州中企协上任会长罗炜在会上回顾过去两年协会工作时表示。

北加州中资企业协会新任会长刘庆在会员大会讲话。冯家琪摄

新任会长、交通银行旧金山分行行长刘庆提出，协会将努力提升组织领导与协调服务能力，关注会员需求，增强解决问题和化解矛盾的能力，不断提升服务质量和水平。加强与美国当地各级政府部门和对口机构交流，为中资企业争取良好的发展环境，搭建更多交流合作平台，助力中美双边经贸关系健康发展。

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