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“美国人眼中的中国”画展在美国帕西菲卡开展

2024年10月11日08:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网帕西菲卡10月10日电 （记者邓圩）第四届“美国人眼中的中国”——用画笔讲述武汉市、咸宁市、仙桃市故事写生画展，日前在美国加利福尼亚州帕西菲卡市举办开幕仪式，60余位美国艺术家参加。

展览现场 主办方提供

展览现场。主办方供图

当天参展的8位美国艺术家以写生的形式，生动记录了2023年10月22日至11月5日中国湖北之行，通过艺术家们的独特视角和精心创作，讲述了他们在九省通衢的武汉市、鱼米之乡仙桃市和温泉之城咸宁市的丰富经历，展出的33件作品均是在中国采风活动中创作完成的，涵盖国画、油画、水彩、水粉等类别。

“艺术无国界，艺术是不同文化和民族之间最直接有效的交流方式。”活动总策划人、美中文化传播协会会长宋敏在启动仪式上表示，美中文化传播协会特别策划写生画展活动，目的就是进一步增进美中两国人民的友好关系。

帕西菲卡市市长苏·瓦特劳斯表示，希望通过此次活动让更多人有机会了解中国，今后将推动开展更多的美中文化艺术交流活动。

展览现场。主办方供图

展览现场。主办方供图

参展艺术家丽贝卡·埃里克森在活动现场热情分享中国行感想，“我的中国之行是一次改变人生和艺术的经历。中国给我留下了深刻的印象，拥有众多美丽的大城市、完善的基础设施等。”

展览现场。主办方供图

展览现场。主办方供图

(责编：王禹蘅、吴成良)

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