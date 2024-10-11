9月13日，在国家会展中心（天津），与会中外嘉宾在合影留念。新华社记者 赵子硕 摄

新华社天津10月10日电（记者宋瑞、王宁）不久前，许多外国旅行博主因为参加中国文化旅游产业博览会首次来到天津，并迅速爱上这座城市。

“天津有哪些展现中国文化特色的景点”“天津有哪些特色小吃”“请帮我安排天津两日游行程”——来自摩尔多瓦的全职旅行博主爱琳，在博览会间隙通过“文旅智能伴游”系统快速获得畅游天津的旅行攻略。

“中国的每座城市都是独一无二的，令人神往，天津也是如此。”爱琳说。她将在天津的所见所闻发布在自己的社交账号上，让更多海外网友领略这座城市的魅力。

英国游客米凯拉说，一旦来到中国，就会惊讶于这片土地的多样性。展会上，米凯拉不仅品尝了许多天津特色小吃，更零距离体验了中国文化。

展会举办地国家会展中心（天津），是继广州、上海之后，中国商务部在全国布局的第三个国家级会展中心项目。

国家会展中心（天津）展览二部副总经理宋明春介绍，自2021年6月一期展馆投用以来，共办展览、会议及活动94场，观众超450万人次。

9月26日，海外客户在2024中国冰淇淋及冷冻食品产业博览会现场寻求合作洽谈。新华社记者 孙凡越 摄

作为中国重要的国际会展旅游目的地之一，天津建立城市特色文旅场景与会展中心联动的消费网络，打造以会展中心为牵引的消费新商圈。

在展馆配套区，仅开业两年的万豪酒店和福朋喜来登酒店，常常一房难求。“酒店环境舒适，餐饮种类繁多，是一次奇妙的体验，我还会再来天津。”卢旺达参展商乌穆霍扎经营着一家旅行网站，她期待更多非洲游客来到中国，亲身感受中国魅力。

在渤海湾畔观海听涛，到蓟州探访黄崖关长城，漫步古文化街感受传统文化……国际旅行者们在展会期间深度体验天津。“在天津广东会馆，我第一次观看了传统风格的中国表演，非常有趣。”美国演员鲁本说。

在中国，会展业已成为衡量开放度、发展活力和潜力的重要标志之一。天津市商务局局长孙剑楠表示，会展是天津经济社会发展的重要推动力和圈粉国际旅行者的重要吸引力。

这是2024年4月15日拍摄的第135届广交会会场。新华社记者 刘大伟 摄

外贸大省广东成功举办135届广交会，成为中国历史最悠久的综合性国际贸易盛会，与全球229个国家和地区建立贸易关系；“中国电子商务之都”“数字经济第一城”杭州挑起数贸会“大梁”，致力打造全球数字贸易领域的标杆展会……

中国会展经济研究会会长曲维玺表示，中国许多地方依托自身功能定位和发展需求，通过一系列展会巩固了优势特色、提升了国际影响力。

中国贸促会数据显示，2023年，中国共举办经贸类展会3923场，较2019年增长10.6%；办展总面积1.41亿平方米，较2019年增长8.25%。

此外，各地的会展经济朝着会议、论坛、节事、活动等多元化方向发展，为当地培育新的消费增长点。

今年7月，一场“速度与激情”的比拼在天津市武清区V1汽车世界上演，吸引数十名来自世界各地的一流车手同场竞技。来自法国的本杰明说：“天津引进了一批具有国际水平的赛车教练，帮助提高赛事水平，这是很好的人文交流方式。”

V1汽车世界投资开发商、标杆环球董事长李学海表示，V1汽车世界通过国际性赛事，引来各路商机，成为餐饮零售、旅游购物、运动休闲、时尚生活的优选目的地。

在广东，2024年佛山叠滘龙船漂移季以龙船漂移为纽带，实现商、文、旅、体的融合，大批国际游客的涌入带动佛山热度大涨。

法兰克福展览（上海）有限公司董事总经理李庆新表示，中国各地的“展+赛”“展+节”等形式，正对发展产生明显的拉动效应。

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