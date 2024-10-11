上海海关10月10日公布，中国首批自南非进口牛油果从上海洋山口岸入境，共计22吨。

据介绍，这批南非牛油果将参展今年11月在上海举办的第七届中国国际进口博览会。

图为上海海关关员对中国首批自南非进口的牛油果进行现场查验。（上海海关供图）

今年8月，南非正式成为继肯尼亚和坦桑尼亚之后第三个获得中国鲜食牛油果准入的非洲国家。首批22吨南非牛油果到港后，通过非洲农产品进口“绿色通道”，得到了一系列通关便利化待遇。上海海关下属洋山海关在优先安排查验及通关放行的同时，严格按照相关要求，对首批南非进口牛油果的植物检疫证书实施审核，并针对议定书中规定的地中海实蝇和牛油果日斑类病毒等检疫性有害生物项目，开展现场检疫和抽样送实验室检测，确保符合中国相关检验检疫要求，严防有害生物传入。

据海关总署统计，今年前8个月，中国自非洲进口农产品货值284.7亿元人民币，比去年同期增长4.8%。上海是非洲农产品进入中国的门户口岸，今年前8个月，上海口岸累计进口非洲农产品货值61.2亿元，同比增长15.5%。（记者吴宇、陈杰）

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