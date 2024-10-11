新华社秘鲁钱凯10月10日电（记者王钟毅 席玥）由中国中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道9日顺利完成浇筑，标志项目主体工程全部完工。

10月9日，在由中国中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道内，工作人员合影留念。新华社发（中铁十局秘鲁指挥部供图）

钱凯隧道全长1839米，浅埋段长达1168米，占隧道全长的63.5%，最小埋深仅为6.6米，下穿泛美公路、考古保护区、教堂、学校及多个居民社区。隧道穿越数条地质断层，对施工工艺和安全管控要求较高。

这是10月8日在中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道内拍摄的施工现场。新华社记者 李木子 摄

中铁十局秘鲁指挥部指挥长覃继华对记者表示：“作为钱凯港项目的‘咽喉’工程，钱凯隧道项目地质条件复杂，主体工程完工对钱凯港意义重大，项目建设有力带动当地经济发展和就业。”

10月8日，一名秘方员工在中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道内工作。新华社记者 李木子 摄

钱凯隧道项目是备受瞩目的秘鲁钱凯港关键的配套工程。钱凯港位于秘鲁首都利马以北的钱凯湾内，由中企控股和投资开发，是中国和秘鲁共建“一带一路”合作项目，建成后将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，可大幅缩短秘鲁到亚洲的直航时间。

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