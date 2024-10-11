人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企承建秘鲁钱凯隧道主体工程全部完工

2024年10月11日08:43 | 来源：新华网
小字号

新华社秘鲁钱凯10月10日电（记者王钟毅 席玥）由中国中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道9日顺利完成浇筑，标志项目主体工程全部完工。

10月9日，在由中国中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道内，工作人员合影留念。新华社发（中铁十局秘鲁指挥部供图）

钱凯隧道全长1839米，浅埋段长达1168米，占隧道全长的63.5%，最小埋深仅为6.6米，下穿泛美公路、考古保护区、教堂、学校及多个居民社区。隧道穿越数条地质断层，对施工工艺和安全管控要求较高。

这是10月8日在中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道内拍摄的施工现场。新华社记者 李木子 摄

中铁十局秘鲁指挥部指挥长覃继华对记者表示：“作为钱凯港项目的‘咽喉’工程，钱凯隧道项目地质条件复杂，主体工程完工对钱凯港意义重大，项目建设有力带动当地经济发展和就业。”

10月8日，一名秘方员工在中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道内工作。新华社记者 李木子 摄

钱凯隧道项目是备受瞩目的秘鲁钱凯港关键的配套工程。钱凯港位于秘鲁首都利马以北的钱凯湾内，由中企控股和投资开发，是中国和秘鲁共建“一带一路”合作项目，建成后将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，可大幅缩短秘鲁到亚洲的直航时间。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部